La profunda autocrítica de Diego Aguirre tras otra derrota de Peñarol: "Es un Apertura para el olvido"

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre , no anduvo con vueltas para reconocer que la actuación de su equipo en el Torneo Apertura “es para el olvido” y que no encuentran “nada positivo” para rescatar en los dos meses que transcurrieron de la temporada 2025.

“Es un resultado adverso (el 0-2 frente a Cerro Largo) que duele mucho. Las cosas no salieron. Respecto al equipo que pusimos en cancha era la mejor opción que teníamos pensando que veníamos de jugar 72 horas antes y que jugamos 72 horas después de este partido, por Libertadores. Por lo pronto hoy no podíamos generar un desgaste grande con los jugadores que van a comenzar en la Copa. Era riesgoso y podía aparecer una falta de funcionamiento como ocurrió. El partido estaba tranquilo hasta que recibimos el gol en el primer tiempo e intentamos al final con alguna situación. No concretamos y luego se fueron sumando cosas negativas. La expulsión que afectó bastante porque nos quedamos con un jugador menos y quedaba mucho partido. Hubo situaciones que marcaron el partido a favor del rival y no estuvimos a la altura, sin dudas”.