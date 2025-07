Las historias de Facundo Rodríguez sobre la presión de las redes sociales a los 19 años en Peñarol: de no querer jugar ante Nacional a pegarle a un cordón con el auto

Facundo Rodríguez y Rodrigo Chagas Foto: @bostonriver

El actual delantero de Boston River, Facundo Rodríguez, habló sobre sus primeros pasos en el fútbol en Peñarol , con el que fue campeón del Uruguayo 2015-2016 y explicó sus días más difíciles en el fútbol cuando, siendo muy joven, las críticas en redes sociales influyeron en su rendimiento y en su estado de ánimo en el día a día, al punto de no querer jugar una final clásica con Nacional.

En ese momento, con 19 años tuvo sus primeros partidos en Primera y se enfrentó al nuevo mundo de las redes, que lo afectaron e influyeron: "Se empezaba a usar Twitter (actualmente X) recién. Recién empezaba a jugar y leía 'qué bien viene el juvenil' '¡qué bueno que es!' y todo eso me hacía bien, porque leía cosas buenas. Hasta que llegó un momento que todo eso, en un partido que tiras mal un centro o un mal pase y, obviamente todos tienen el derecho a comentar ahí, y yo leía todo y me creía todo eso que estaba leyendo... Hoy me doy cuenta que critican a todo el mundo, pero en ese momento no lo podía entender así. Además, uno tiene que saber cuando jugó bien, cuando jugó mal, qué es lo que debe corregir y qué debe seguir haciendo", contó el programa La Quinta Tribuna de AUFTV.

"La verdad todo, ese proceso me costó, porque mentalmente no existían todas las herramientas que tenés hoy en día, entonces me sentía un jugador que, todo lo que leía, lo aplicaba en cancha. Por momentos te sacaba un poco las ganas de jugar. En ese momento vino Pablo (Bengoechea, el entrenador), hicimos un amistoso con Juventud a dos días de la final clásica y me dijo, 'mirá Facu, te vi muy bien pero siento que si te pongo, si andas bien no va a pasar nada, pero si andas mal te va a caer todo el mundo. Vos decidís si querés estar o no'. Y en ese momento era tanta la presión que tenía que le dije, 'no, lo que vos decidas'. Hoy me preguntás o le preguntás a cualquiera y te dicen 'obvio, quiero jugar la final', pero en ese momento me había afectado tanto la cabeza que no quería jugar el partido", detalló Facundo.

https://t.co/mWKgv8Je8K pic.twitter.com/XXL1sZQkzO — La Quinta Tribuna (@laquintatribuna) July 29, 2025 "Esto lo hablé por primera vez cinco años después con el sicólogo. Es algo muy importante que por suerte en estos días están intentando incentivar. El sicólogo es una gran ayuda para todo. Pensaba tanto las cosas que me ocurrían, al punto que a veces iba manejando el auto y no prestaba atención a lo que estaba haciendo en la calle. Me acuerdo que una vez le pegué a un cordón porque estaba pensando en cualquier cosa, menos en lo que estaba haciendo en el momento".

"Hoy en día prefiero jugar 88 finales. Pero en ese momento era como, '¿y si tiene razón y no ando bien, y después de esto la gente me mata más?'. Era medio así", explicó. "Me gustaría volver a Peñarol" Consultado sobre la posibilidad de regresar en este mercado a Peñarol, respondió: "Me gustaría, pero no depende de mí obviamente. Y si hay un momento de mi carrera en el que me gustaría ir, es ahora. Cuando comparo con lo que ocurrió hace años, que era de leer las redes sociales y ver todo y me afectó, pero hoy me doy cuenta que depende de mí lo que quiero hacer dentro de la cancha". Facundo Rodríguez fue distinguido por su gol a Nacional en el Gran Parque Central. En la entrevista recordó sus comienzos en Peñarol, donde hizo toda la formación y los viajes que compartía a diario con Federico Valverde, actualmente capitán de Real Madrid y de la selección uruguaya. "A Fede a veces lo traía o lo llevaba al entrenamiento. De él me impresionaba, más allá de cómo le pegaba que es lo mismo que ahora pero con siete u ocho años menos. Tenia unas piernitas finitas que vos decías, 'no puede tener fuerza', y la pelota, no entendías cómo pero salía un misil. A mí lo que más me impresionaba, me acuerdo un partido amistoso que hicimos. Le dije, 'Fede, tenés que marcar ahí' y me dice 'no a mí no me gusta marcar', y ahora lo veo en Europa marcando y corriendo a todos. Es increíble cómo la cabeza va cambiando con los años".