Lasarte en conferencia: lo que está buscando en el juego de Nacional, la visita al Paladino y lo que dijo de Mereles, Boggio y Eduardo Vargas

“Tengo esa sensación de que estamos buscando fluidez. Jugamos muy mal el primer partido , no es que hayamos hecho un gran partido (ante Peñarol) pero en líneas general el equipo mejoró, esta semana estamos contentos, trabajamos muy bien y tenemos la sensación de que puede ser una suerte de disparador”.

TORNEO APERTURA Progreso vs Nacional: día, hora, cancha y precio de las entradas

“Creo que va por el tema de la fluidez, que el equipo se sienta más suelto, no tan atenazado, no tan demasiado estructurado. El orden y eso está bueno, pero por momentos tienen que fluir otras cosas que no está fluyendo, y estamos en esa búsqueda”.

"Está claro que no iniciamos como queríamos y eso nos obliga a hacer un esfuerzo extra”, agregó, en referencia al punto ganado que tienen en 6 disputados.

“El partido es el próximo que tenemos, muy importante para nosotros, pero no puedo decir otra cosa diferente o especial. Hemos visto los minutos que Progreso ha jugado y henos tomado algunas consideraciones al respecto”, comentó sobre el encuentro del domingo.

20250212 Estadio Abraham Paladino, cancha de Progreso. Foto: Inés Guimaraens

Consultado por lo que influye ir a jugar al Paladino, Lasarte señaló que es lo que le toca. “Nos toca jugar en el Paladino”, comentó. “Dicen que la cancha está bueno y eso es lo más importante. Nunca he tenido problemas. Es lo que toca, me ha tocado estar del otro lado también y hay que asumirlo”

Sobre un posible cambio en el sistema táctico y de jugadores para enfrentar a Progreso, señaló: “Tenemos alguna idea, hemos trabajado con alguna idea y algún matiz, y en función de eso hoy (viernes) definiremos en la tarea táctica final de la semana y definiremos el once que va a iniciar".

Lasarte señaló que los jugadores “están todos bien” tras el partido clásico del domingo. “No hay nadie descartado”, agregó.

whatsapp-image-2023-08-20-at-16-54-34-jpeg..webp Bruno Damiani no pudo destacar Federico Gutiérrez

El DT también habló sobre la salida de Bruno Damiani. “Teníamos claro de que uno de los futbolistas que estaba dentro de la tónica de la posibilidad de transferencia era él. No se concretó antes de empezar, fue en el recorrido. Sabíamos que esto podía pasar. Hay necesidades deportivas y económicas. Más allá de que deportivamente nos afecté, era algo que estaba hablado y se concretó. Nada anormal”.

Lo que dijo sobre Exequiel Mereles

Lasarte dijo estar contento por la vuelta de Exequiel Mereles a los entrenamientos a la par del plantel tras su lesión.

Exequiel Mereles ante Frontera Rivera Renegades Exequiel Mereles ante Frontera Rivera Renegades Foto: Nacional

“Hace cuatro o cinco días que está entrenando con normalidad. Obviamente nos hace estar expectante al verle cosas que veíamos hace un mes y pico. A nosotros nos alegra. El está más contento, se lo empieza a ver optimista y positivo. Esperamos que en los próximos partidos se pueda poner a tono muy cercano al 100%, a nivel físico principalmente, y eso le permita mostrar las cualidades que tiene”.

Cómo vio a Luciano Boggio y su debut clásico

Lasarte también se refirió al debut de Luciano Boggio, quien fue titular en su estreno en el clásico ante Peñarol a pocos días de haber llegado al club.

Luciano Boggio y Rodrigo Pérez Nacional Peñarol clásico Gran Parque Central Torneo Apertura.jpeg Luciano Boggio y Rodrigo Pérez FOTO: INÉS GUIMARAENS

“Yo no lo conocía y a todos nos sorprendió su frescura, su tranquilidad, su confianza. Hay un elemento muy favorable que es que él estaba preparado a nivel físico y deportivo, él estaba compitiendo, había hecho pretemporada y jugado algunos minutos. Eso nos dio buenas sensaciones. Y después, en los pocos minutos que los vimos trabajar, nos dimos cuenta que estaba preparado. Después estaba la visión de si lo incorporábamos desde el inicio o en el transcurso del partido. Decidimos hacerlo desde el inicio, termino todo el partido, creo que hizo un buen partido. Tener su debut en un partido de estas características y hacerlo de manera correcta, buena o muy buena, es importante”, comentó.

El estado de Eduardo Vargas

El DT tricolor también contó cómo ha visto al chileno Eduardo Vargas, quien tuvo sus primeros minutos en el clásico ante Peñarol.

20250902 Nacional Eduardo Vargas, foto: Inés Guimaraens Eduardo Vargas Foto: Inés Guimaraens

“Su rendimiento todos creemos que va a ir en ascenso, es lógico. Lo dijo él: estuvo dos meses sin entrenar, eso es mucho tiempo más allá de que es un jugador que se cuida, preparado, con mucha experiencia. Ya tuvo sus primeros minutos, por ahí no fueron todo lo bueno que presagiamos que van a ser los que vengan. Su incorporación de mayor cantidad de minutos se va a ir dando de forma paulatina, lógicamente. Como todo, todo ayuda, si el equipo consigue resultados, su incorporación va a ser más sencilla y adecuada. Nada anormal. Por suerte está muy bien”.