Luis Romero, ex jugador de Peñarol y de Nacional, opinó del clásico: "Oliva se lo come en dos panes a Leo Fernández"

Luis Romero habló de todo este domingo

Luis Romero fue una de las principales figuras de Peñarol durante el quinquenio, cuando los aurinegros ganaron el Campeonato Uruguayo entre 1993 y 1997. Luego de una salida traumática de los carboneros, defendió a Nacional entre 2004 y 2006, convirtiendo goles clásicos. Ahora, desde el punto de vista del entrenador, opinó sobre el clásico de este domingo, final del Torneo Intermedio.

"Peñarol no le encontró la vuelta a Leo Fernández, de ubicarlo en la cancha y eso ha condicionado su fútbol", fue lo primero que dijo Lucho Romero en el programa de televisión Las Voces del Fútbol.

Romero agregó: "Lo poco que he visto a Peñarol, lo he visto perdido y condicionado. Para mi es un media punta que debe jugar atrás del centrodelantero y eso lo condicionó porque se mueve para un lado u otro quedan huecos que Peñarol no puede cubrir, a no ser por el Cangrejo, pero siempre queda un ala para cubrir".

luis romero.jfif Luis Romero y Luis Suárez en 2005 Con respecto a Nacional, desde su punto de vista, no es claro que el paraguayo Federico Santander juegue de titular en Nacional: "Nacional con la incógnita de quien va a jugar de delantero. Yo no me la juego a que juegue Santander, le cuesta, una cosa es en un partido de ida y vuelta a como ha entrado en los partidos, siempre con el equipo necesitado y ha llegado que se juegue más en tres cuartos para adelante", expresó.

romero.jpg Luis Romero y Antonio Pacheco en Peñarol Sobre el tramo final de la entrevista, Romero analizó a los dos equipos por zonas. "En la defensa lo veo más firme a Peñarol", dijo. Señaló que en el mediocampo, si Diego Aguirre pone a Javier Méndez en esa zona "se empareja", de lo contrario "se lo gana Nacional". Consultado qué pasa si Christian Oliva juega pegado a Leo Fernández, Romero fue claro: "En ese caso Oliva se lo come en dos panes. Una cosa es si arranca con pelota que tiene la condicion de llevarla al pie; otra es uno contra uno. Oliva tiene oficio. El tema es que (la pelota) no le llegue a los pies (a Fernández) porque ve espacios donde otros no ven". Por último dijo que si tenía que apostar por un ganador lo hacía por Peñarol, pero "me gustaría que gane Nacional". Embed - ¡LUCHO ROMERO SIN FILTRO! "OLIVA SE COME EN 2 PANES A LEO FERNÁNDEZ" "QUIERO QUE GANE NACIONAL"