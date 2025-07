¿Manuel Ugarte en Peñarol? Mirá el increíble furcio de Eduardo Zaidensztat en la presentación de Emanuel Gularte

"Hoy es uno de los días más importantes de mi vida. Está el nacimiento de mis hijos, mi casamiento. hace mucho tiempo se viene gestando. Por distintas circunstancias era muy difícil. Estoy muy agradecido con Peñarol y con Nacho por hacerlo posible. Ahora me toca a mí hacer mi trabajo", comenzó diciendo por su parte Gularte.

"Me ilusiona mucho, me genera enorme expectativa. Llego a una institución de la que soy hincha y es una responsabilidad enorme", agregó.

"El Peñarol que sueño es el Peñarol de ahora, que tiene sentido de pertenencia, que conecta con la gente, que se tira de cabeza. No vengo a transformar nada, vengo a sumar y seguir por este camino", dijo el zaguero formado en Wanderers.

"Hay dos objetivos muy claros: primero la Libertadores y después el Uruguayo, las dos son lindas", apuntó.

"Ema, bienvenido, llegaste al más grande, vos lo tenés impregnado en la piel y ahora llegó el momento de ponerte la más grande", le dijo Zaidensztat al final de la conferencia para entregarle la camiseta de Peñarol.

Posteriormente, Zaidensztat habló con Sport 890, y fue ahí cuando confundió los apellidos de Ugarte y Gularte.

"Muy contento, voy a contar una anécdota porque ya la presentación la gente escuchó y lo vio. En el año 2020, recién habíamos llegado a directiva con Nacho y me tomé con mi señora el Buquebus para ir a Buenos Aires y me encuentro en la cola con un señor que me encara y me dice: 'Si vos querés hacer grande a Peñarol tenés que traer al mejor defensa'. 'Ah mirá, '¿y quién es el mejor defensa?'. 'Ugarte. Y aparte es enfermo de Peñarol, no sabés lo que va a meter'. Y ahora, después de varios años nos abrazamos con el suegro de Ema (el comunicador Adrián Mozzone) y recordamos los dos ese momento y le dije 'a veces los sueños se cumplen', y por suerte lo logramos", expresó el Zeta.

"Estamos armando un hermoso plantel, con jugadores de gran nivel, retuvimos a gran parte del plantel, es fundamental poder contar con Leo (Fernández) como jugador del club, traer a (David) Terans, hacer incorporaciones como las de Jesús Trindade, la de Emanuel y lo que anunciamos hoy, que está llegando en unas horas Matías Arezo, con jugadores como Maxi Silvera y una defensa y un mediocampo impresionante. Estamos esperanzados con el agosto que se viene", dijo el vice aurinegro.

Consultado por cómo se dio la negociación por Matías Arezo, cuyo pase se cerró el lunes a préstamo, pocas horas después de que el vicepresidente de Gremio lo diera por "oferta rechazada", Zaidensztat contestó y volvió a confundir a Gularte como Ugarte: "Las negociaciones son partos, tienen caídas bajadas, se acerca, se cae. Nos pasó también con Ugarte. Lo importante es al final, cuando pasás raya. Nuestra obligación es armar un gran plantel. Estamos armando un plantel enorme para los desafíos que se vienen, para tener una excelente Libertadores y ganar el Campeonato Uruguayo".

"Peñarol tiene un presidente y un vice porfiados y peleadores. Competimos con clubes mucho más fuertes en la región", agregó.