Peñarol vuelve al plan original de contrataciones implantado por Diego Aguirre: más juventud, vigencia y mayor rodaje

Gularte tiene 27 años. Está en la edad ideal para el desarrollo físico y futbolístico para un deportista.

En el Torneo Clausura de México, con Puebla, Gularte jugó 13 partidos en este 2025. En la temporada pasada vio acción en 35 encuentros.

Jesús Trindade, en cambio, es mayor. Cumplió 32 años tras firmar su contrato, pero viene de jugar 14 partidos (un gol) con Barcelona de Guayaquil en el primer semestre de 2025.

En su caso pesa su gran temporada 2021 y su experiencia. La suspensión de Eric Remedi le pone fichas para que en la segunda fecha del Torneo Clausura sea titular en el clásico contra Nacional.

Se reflota un nombre que dejó un vacío: Washington Aguerre

Washington Aguerre de Medellín observa un balón este martes, durante el partido de ida de la final del la liga colombiana entre Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín en el estadio El Campín

Tras valorar algunos otros nombres de goleros argentinos, Peñarol mantuvo su interés por el ecuatoriano Alexander Domínguez.

Sin embargo, en las últimas horas se reflotó la posibilidad de que Washington Aguerre retorne al club tras jugar el primer semestre de 2025 en Independiente Medellín.

El golero buscó renovar con un mejor contrato y que Peñarol le comparara un porcentaje de la ficha. El club se plantó en determinados números y el golero, molesto, emigró.

Su inestable situación en Colombia, donde perdió la final del torneo y tuvo un montón de altercados en cancha, y cuestionamientos de hinchas, lo llevaron a valorar la posibilidad de volver a Peñarol.

El club ya rescindió contrato de mutuo acuerdo con Guillermo De Amores, quien emigró a Millonarios de Bogotá.

Sigue con contrato y sin chance de salir, porque no tiene cláusula de salida, Martín Campaña.

Se reflota la posibilidad por Edwuin Cetré

El otro puesto que Peñarol quiere reforzar es el extremo.

En las últimas horas se reflotó la posibilidad del colombiano Edwuin Cetré, de Estudiantes de La Plata.

El jugador tenía sobre la mesa una oferta del mercado árabe, pero la misma no llegó a buen puerto.

El destino del jugador lo maneja Estudiantes que tiene una copropiedad con Independiente de Medellín, que todavía no descartó la posibilidad de repatriar al jugador.

Peñarol ofertará un préstamo por una temporada, con un cargo a convenir. Tiene la ventaja del fluido contacto que hay entre Marcelo Rodríguez, secretario técnico, y Agustín Alayes, director deportivo del Pincha, que ejerció, a medias, ese cargo en Peñarol el año pasado.

Las fallidas contrataciones de Peñarol en 2025

Para el comienzo del año, Peñarol cambió drásticamente su política de contrataciones de 2024 y lo pagó con un primer semestre de año irregular en el que cedió el Torneo Apertura y quedó nueve puntos abajo de Nacional en la Tabla Anual.

En cambio, el equipo de Diego Aguirre clasificó a octavos de final de Copa Libertadores jugando tres partidos de local sin público, y se coronó campeón del Torneo Intermedio en final contra Nacional, sin cortar la racha adversa en el tiempo reglamentario, pero sí a través de los penales. Y, además, que es lo más importante, siendo netamente superior en el juego.

Peñarol contrató a Martín Campaña (35 años) que el segundo semestre de 2024 había estado parado por una rotura de ligamentos, a Gastón Silva (30 años), parado el segundo semestre del 2024 por decisión de la directiva de Puebla, y a David Terans (30 años), actor de reparto en Fluminense.

La inactividad le costó a los tres. Campaña fue de menos a más, haciendo un lógico proceso de reinserción en la actividad. Silva se desgarró antes de debutar. Terans fue mostrando destellos y su mejor versión se vio en partidos calientes como Liverpool en Belvedere y la final del Intermedio con Nacional. Es un jugador de categoría.

Fuera de ese patrón de inactividad llegaron Eric Remedi (29 años), Diego García (28 años) y Alexander Machado (22 años). A Remedi le costó entrar en forma. Cuando lo hizo se ganó la titularidad. García fue el mejor en la pretemporada pero fue irregular llegada la actividad oficial. A Machado, una apuesta a futuro, todavía le falta.

Campaña no pudo tapar el vacío que dejó Aguerre, Silva no pudo ni pisar la cancha para paliar la salida de una de las figuras del 2024, como lo fue Guzmán Rodríguez, y entre la salida de Damián García y la lesión de Eduardo Darias, a Aguirre le costó recomponer la firmeza del mediocampo.

En 2024, en cambio, Aguirre apostó meticulosamente por jugadores que venían de un 2023 jugando con mucha regularidad y por jugadores más jóvenes, salvo alguna excepción puntual de +30, como lo fue Gastón Ramírez.

En aquel entonces llegaron Washington Aguerre (30), Byron Castillo (28), Diego Sosa (26), Guzmán Rodríguez (24), Martín Gianoli (23), Eduardo Darias (25), Leonardo Fernández (25), Gastón Ramírez (33), Javier Méndez (29), Javier Cabrera (31), Leonardo Sequeira (28), Maximiliano Silvera (26), Nahuel Acosta (24) y Matheus Babi (26).

A mitad de año, además, llegaron Facundo Batista (25), Jaime Báez (29), Damián Suárez (36), Felipe Avenatti (31). Rodrigo Pérez (28) y Alan Medina (26).

Nombres como los de Arezo y Gularte vuelven a poner a Peñarol en ese camino.

El rol de Ignacio Ruglio en las contrataciones

Las tres contrataciones que cerró Peñarol se debieron a gestiones personales realizadas por el presidente Ignacio Ruglio.

Si bien la alianza que tiene mayoría de 6-5 en el consejo directivo le impuso al presidente la formación de una Comisión de Pases y Contrataciones, es el presidente quien sigue llevando la voz cantante en línea directa con Diego Aguirre.

Así se cayó el pase de Fernando Muslera pero llegaron las contrataciones de Trindade, Gularte y Arezo.

Evaristo González, que integra la Comisión de Pases y Contrataciones con Edgardo Novick, Ruglio, Marcelo Solomiya y Fernando Jacobo escribió ayer: "Feliz por la vuelta de Arezo, nos ilusiona a todos los que amamos a Peñarol. Felicito al presidente Juan Ignacio Ruglio que llevó adelante la negociación y la fuerza que hicieron tanto Matías como su familia para retornar a nuestra institución. Como dirigente, no comparto los gestos que dividen. Realizar acciones que beneficien a nuestro querido Peñarol es para nosotros una obligación, en retribución al socio que nos dio este enorme privilegio, no un motivo para entrar en guerra con los hinchas. Para eso nos eligieron. Representamos a este maravilloso club las 24 horas del día. No es momento de profundizar la grieta; ni con los de 'adentro', ni con los de 'afuera'".

En la Comisión sigue sin haber conformidad por el proceder individualista de Ruglio pero se aprueban los nombres que han llegado (y los que están arriba de la mesa) e incluso también el incremento del presupuesto de Peñarol, tanto por los cargos de los préstamos que va a pagar como por los salarios que se pagarán a los importantes nombres que llegan.