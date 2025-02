Martín Lasarte dijo que Nacional estuvo "espeso" ante City Torque y reveló las chances de que Eduardo Vargas y Luciano Boggio jueguen contra Peñarol

Martín Lasarte Foto: Inés Guimaraens

El entrenador de Nacional, Martín Lasarte, lamentó la caída del tricolor en su debut por el Torneo Apertura, 1-0 ante Montevideo City Torque, equipo proveniente del ascenso, confesó que vio "espeso" al equipo y dijo que ahora apuntarán a hacerse fuertes de locales en el clásico ante Peñarol.

El plantel tendrá libre este lunes y volverá el martes de mañana para hacer un amistoso donde jugarán los futbolistas que este domingo no estuvieron a la orden, incluido el chileno Eduardo Vargas, y también los que tuvieron pocos minutos.

"Creo que el resultado se ajustó a lo que fue el juego, sobre todo en el primer tiempo nos costó mucho engarzar juego, costaba pasarle la pelota a un compañero, directamente. Me hizo acordar a aquello de (Carlos Salvador) Bilardo, de que si no se la dábamos a los de blanco, vamos a perder. Y nos costó muchísimo. En el segundo tiempo intentamos refrescar el equipo que estaba espeso. Los cambios creo que de alguna manera modificaron un poquito. Pero un poquito. El trámite fue más parejo, pero no conseguíamos enganchar alguna situación clara, más allá de alguna aproximación", dijo Lasarte en conferencia de prensa.

Consultado cuánto pesó la ausencia de Nicolás "Diente" López, Lasarte contestó: "No, no quiero cargarle la mochila a nadie en particular, las situaciones son las que son, este era el partido que era, fue el partido debut, tomando increíblemente lo que nos había pasado dos partidos atrás que a veces genera mucha euforia que a veces es difícil manejarla. Evidentemente somos responsables de esa situación. Lo advertimos, los jugadores más experientes también, pero el equipo estaba espeso, en otro ritmo, no competimos. Nos costó el balón dividido, para la segunda parte estuvo más parejo, aunque no sé si esa es la palabra".

Nacional venía de ganarle 3-1 a Peñarol por la Serie Río de la Plata, en clásico amistoso, y 2-1 la final de la Supercopa Uruguaya, también ante el aurinegro. Sobre la posibilidad de que el chileno Eduardo Vargas, que no estuvo ni en el banco y que siguió las alternativas del partido desde la platea América con Diego Herazo y Yonathan Rodríguez, juegue el clásico del domingo 9 de febrero, Lasarte manifestó: "Lo mismo que habíamos hablado días atrás, la idea con Eduardo era que llegara en condiciones para ese partido, no va a llegar para 90 minutos, pero calculo que para el banco a Peñarol va a llegar. Calculo. El martes vamos a hacer un amistoso entre los que no jugaron hoy o jugaron pocos minutos, para darles más rodaje". Cuando le recordaron sus palabras del año pasado cuando dijo que la derrota contra Rampla Juniors por el Torneo Clausura fue lo que le impidió a Nacional poder ganar el Torneo Clausura y meterse en la definición del Campeonato Uruguayo, Lasarte respondió: "Lo dije con los compañeros de cuerpo técnico, no con los jugadores: primo hermano, parientes son". Sobre la llegada de Luciano Boggio, que se dará este lunes, y la posibilidad de que esté a la orden el domingo, Lasarte manifestó con cautela: "Estaba compitiendo, pese a que no fue convocado en algún partido, jugó 20 minutos al final, hizo pretemporada, está trabajando normal. Después es como todo: llegar y ponerlo de primera tiene algunas cosas, lo vamos a evaluar entre semana. Si está en forma correcta y se adapta a alguna situación que podemos plantear, quizás vamos a tenerlo en cuenta. O no, veremos". A Lasarte se lo vio charlando con Mauricio Pereyra en zona de vestuarios, luego de la derrota. Le preguntaron si habían encontrado razón para el mal desempeó del equipo, a lo que replicó: "El día que alguien tenga una explicación, esa persona va a ganar mucho dinero. Le pasa a Nacional, le pasó a Real Madrid el otro día, le pasa a todos. No es frecuente. Lamentablemente nos ocurrió hoy. No es excusa: tuvimos que haber encontrado otras herramientas para paliar o modificar". "Va a ser un partido de alto voltaje", comentó sobre el clásico, partidos donde Nacional lleva 8 sin perder contra Peñarol. "De mucha pelea, de mucha fricción. Aquel que encuentre los caminos para encontrar situaciones, que tenga el predominio de diferentes situaciones en el campo, se podrá llevar el resultado. Será difícil como todos los clásicos. Es en casa, ese es un elemento favorable y también lo tenemos que hacer pesar". "Si hoy entrábamos pensando en el clásico hubiéramos sido espectros, cada partido tiene su importancia, hoy le dimos la máxima importancia pero lamentablemente no funcionó. Tomaremos las consideraciones del clásico", afirmó el DT. "Ni cansado ni caliente", interrumpió en la última pregunta donde se le pidió un "análisis en caliente de lo malo y lo bueno" que tuvo Nacional ante City Torque: "Lo peor no lo voy a decir, lo bueno de hoy tampoco, no hay mucho para destacar".