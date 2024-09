Martín Lasarte reveló el plan de Nacional para poder contar con Gonzalo Petit en el clásico ante Peñarol

Petit ha estado entrenando en la selección de Uruguay sub 20, por lo que no había jugado en Nacional en los últimos partidos, siendo su última aparición en el juego ante River Plate por la primera fecha del Clausura a mediados de agosto.

“Sabes qué pasa. Yo entiendo la pregunta y cómo no la voy a entender. Lo que no entiendo es la insistencia, si preguntas una vez, está bien”, dijo este miércoles a VTV Plus.

“Estamos hablando de un proyecto de jugador. Hace un mes y medio que debutó. Tranquilidad. Porque sabés qué pasa, le hacemos mal a él. No a mí o a vos. Y eso que es un pibe muy bien amoblado, de una gran familia, está ubicadísimo”, agregó el DT.

Luego, Lasarte contó que quiere contar con él para el clásico y que ya habló con Fabián Coito al respecto.

“Pero ya teníamos previsto, se lo podés preguntar a él, de que una fecha o un par de fechas antes del clásico, y eso que no me gusta hablar de partidos para adelante, íbamos a intentar recuperarlo, pedirle a Fabián que hiciera el favor, que fuera generoso, de darnos a (otro de los jugadores de Nacional que entrena en la sub 20, Exequiel) Mereles y a él para poder competir hoy acá y los dos hicieron goles, así que supercontentos”, explicó.