Mutual de Futbolistas exige a AUF soluciones "inmediatas" en otras seis canchas y no jugarán en ellas este fin de semana si no se arreglan

La Mutual de Futbolistas Profesionales (MUFP) envió una nota a la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) en la que pidió que se hagan inspecciones de “forma inmediata” en otros seis escenarios deportivos del fútbol uruguayo y advirtió que no jugarán en ellos este fin de semana en caso de no haber soluciones.

ubilla.jpg El estadio Ubilla se encuentra inundado; ahí deben jugar el domingo Cerro Largo y Liverpool por el Apertura

La notificación de la MUFP a la AUF está motivada por “las condiciones que presentan los mencionados escenarios deportivos, las cuales no son acordes a lo exigido en la competencia del Fútbol Profesional Uruguayo”, dice la nota.

Si no se soluciona, no juegan en esas canchas

“Hasta tanto estas inspecciones no se realicen y se corrijan los problemas existentes, no disputaremos partidos en los mencionados estadios”, dice el comunicado de la Mutual.

Además, la nota se cierra con un saludo a Alonso: “Esperando contar con vuestra colaboración”.

Ante esa situación, Miramar Misiones y Cerro Largo deben estar atentos a un posible cambio de escenario en caso de que sus escenarios no cumplan con los requerimientos que pide la Mutual antes del fin de semana.

Miramar tiene fijado en el Palermo el partido ante Wanderers de este sábado 25 de mayo a la hora 12:30.

Mientras que Cerro Largo será local en el Ubilla de Melo el domingo 26 ante River Plate.

Además, el Palermo tiene tres partidos este fin de semana por Segunda división: Oriental vs Rentistas y Albion vs Colón este sábado 25 de mayo, y Cerrito vs Uruguay Montevideo el domingo.

Los otros escenarios que ya había advertido la Mutual

La semana pasada la MUFP se declaró en preconflicto por la situación de cuatro escenarios deportivos.

Esas canchas, para las que también pidieron mejoras, fueron el Estadio Abraham Paladino de Progreso, el Olímpico de Rampla Juniros, Belvedere de Liverpool y el Parque Artigas de Las Piedras, donde juega Juventud.

Liverpool jugó en Belvedere el pasado lunes frente a Miramar Misiones.

En tanto, el Parque Artigas está fijado como condicional para el partido de este sábado entre Juventud y La Luz, por la Segunda división.