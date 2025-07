Nicolás Biglianti, exarquero de Peñarol, contó detalles sobre su lucha contra el cáncer: "Poniéndole el pecho a las balas y asumiendo lo que venga"

"Ya hace un año de la operación en San Pablo y la seguimos luchando . No hay que entregarse, en esto hay que estar bien de cabeza y ser positivo , y venimos con mucha fuerza, intentando salir adelante. Estoy yendo a hacerme la segunda quimioterapia. Me mandaron 24 sesiones. Por suerte la operación salió todo bien pero, como no lo pueden sacar para ver si es maligno o benigno, me mandaron a seguir con las quimio, y estoy poniéndole el pecho a las balas y asumiendo lo que venga", expresó en diálogo con Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010.

Con respecto a la ayuda económica que recibió para afrontar el tratamiento, mencionó: "Por suerte en San Pablo pude operarme pero quedaron números pendientes que todavía los tengo que cumplir que escapan de mi realidad . Hoy poy hoy no los puedo solventar, son en dólares pero por suerte hay muy buena relación con la gente de Brasil y entendieron. Mi realidad es que no estoy trabajando, estoy cobrando por Disse (sistema de seguro de enfermedad administrado por el BPS), lamentablemente en este país te enfermás y cobrás menos. Estaba trabajando en una empresa constructora y también como entrenador de Darling de Canelones".

"Antes tenía otros ingresos, hoy cobro $ 24.000 por mes , tengo que pagar luz, agua, alquiler, medicamentos diarios, viajar a hacerme las quimio, que son otro gasto extra también y no puedo recurrir a un préstamo para poder pagar lo que debo en Brasil. La esperanza que tengo es recuperarme lo más rápido posible y que me den el alta médica para poder volver a la normalidad y cumplir con lo que tengo que cumplir", apuntó el exfutbolista, quien tuvo un pasaje por el arco de Peñarol en la temporada 2008.

En la entrevista, explicó el proceso que está viviendo y la forma en que procura los recursos para costearlos.

"Estas quimio son un costo extra, rifé unas camisetas de Peñarol y Nacional para solventarlas y que me salieran un poco más barata, la verdad que estoy muy agradecido a la gente de Canelones, Santa Lucía, Montevideo... Todo el mundo que me ha ayudado, uno se siente muy querido por todos los mensajes de colaboración".

Biglianti explicó el proceso que sigue con la quimioterapia.

"Son tres jueves seguidos y uno de descanso de quimio, y así será hasta diciembre. Le estoy poniéndole el pecho a las balas para poder recuperarme y poder trabajar. Por suerte llegué al dinero de las quimios que tenía que cubrir y estoy muy agradecido con la gente del fútbol que me conoce y me ha ayudado".

Por otro lado, envió un mensaje para la gente: "Si a alguien le sirve de consuelo hay que ser positivo, no dejarse vencer por el cáncer. El oncólogo me decía que no podía creer cuando el año pasado estaba conectado a una bomba y dirigiendo a un equipo de fútbol a las 10 de la noche. Eso a mí me da más fuerzas todavía. Al que esté pasando lo mismo que yo, que no se lo deseo a nadie, le digo que lo que hay que tener es cabeza, fuerza, después el de allá arriba tendrá programado cuando me tendré que ir"

Finalmente, el exfutbolista tuvo un recuerdo de su paso por Peñarol y lo que significa llevar la camiseta de ese equipo.

"Ese recuerdo es el más grato de mi carrera, por ser hincha de Peñarol y por haber ganado ese clásico que me lo voy a llevar toda la vida. Antes de eso tuve un problema en la mano, me había quebrado, porque la mano me quedó mal, no tengo fuerza, no la puedo abrir... Pero después sobre el fútbol, yo siempre disfruté y amé jugar al fútbol. Uno se lleva amistades, compañeros que hasta el día de hoy están. Son los que me dan fuerza para seguir luchando".