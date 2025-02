"No entienden que hay un chico que tuvo ganas de matarse": el duro mensaje del Chino Lasalvia sobre la situación de Matías Abaldo

El campeón del Mundo Sub 20 con Uruguay en 2023, está pasando por un momento anímico difícil y el Chino Lasalvia, su representante, se refirió al tema: "Me sorprende la falta de humanidad de los dirigentes de Gimnasia, y también alguno de Defensor que no se está dando cuenta de la situación. No entienden que hay un chico que tuvo ganas de matarse", expresó en Carve Deportiva.