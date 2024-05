Paolo Montero: el día que "mató" a su hijo en la práctica de Juventus, Menotti y cuando lo comparó con Passarella

Y ahí contó el episodio que tuvo días atrás en un entrenamiento. “El otro día lo maté adelante del plantel en una práctica”, señaló, al hablar de algo que hizo para “corregir” a su hijo y al grupo.

“Esto lo aprendí de los técnicos que tuve en Italia o Uruguay. A veces, cuando ves que el equipo está un poco relajado, le tocó a uno… Y en ese momento era: ‘mirá que esta mañana te toca a vos, y te voy a arruinar, y por favor no me contestes’. Y me había olvidado (de decirle antes) porque me vino en el momento, en la práctica”, señaló.

La reacción de su hijo Alfonso fue dura. “Me miraba de pesado. Y después nos subimos al auto, que nos fuimos para casa, y le digo: ‘Gordo, me olvidé de decírtelo antes pero te pido disculpas. Te tocó todo a vos’. La calentura que tenía…”.

stuani-jpg..webp Alfonso Montero, hijo de Paolo Montero, firmó su contrato como profesional en Juventus

El DT señaló por qué tuvo esa reacción. “Para que vean que si yo mato a un jugador también mato de la misma manera a mi hijo para despertarlo, porque estaban muy relajados. ‘Si este se la agarra con el hijo, imagínate con nosotros’. Una cosa así”.

“Me miro de pesado. En la práctica ni me miraba. Almorzamos, se levantó y se fue a dormir la siesta. Ni me habló”, agregó, sobre cómo había quedado su hijo luego del encontronazo.

stuani-jpg..webp Paolo Montero volvió a jugar con sus excompañeros de Juventus

El Chino Recoba y cómo debe ser dirigir a su hijo Jeremía en Primera

A Montero le comentaron lo que está ocurriendo en Nacional, donde Álvaro Recoba, su excompañero de la selección uruguaya, está dirigiendo a su hijo Jeremía en Primera división

“En Primera debe ser más complicado”, dijo Paolo. “Viste cómo es la gente. El tema que te pueden putear a tu hijo porque pueda jugar un partido más o menos”, señaló. “Ahora que estoy dirigiendo al mío, me puedo imaginar al Chino que estando en Primera debe ser mucho más difícil”.

El exzaguero dijo que está al tanto de cómo juega Jeremía. “Francisco (otro de sus hijos) que es hincha de Nacional a muerte y mira todos los partidos, me dijo que el hijo del Chino anda bien y es buen jugador”.

Sobre el gol que hizo Jeremía por Copa Libertadores, señaló: “Me imagino que el Chino habrá llegado al vestuario y se habrá puesto a llorar por la emoción. Porque hay cosas que no las podes controlar. Yo a veces me siento en el banco de suplentes, lo veo entrar y te emocionas”, señaló.

El recuerdo de Menotti tras el fallecimiento del DT argentino

“Me dio mucha tristeza porque si llegué a Italia fue gracias a Peñarol y en parte a Menotti”, dijo Montero al recordar al técnico argentino César Luis Menotti, quien falleció este domingo y que fue quien lo impulsó en su carrera cuando era juvenil en los aurinegros.

0010062881.webp César Menotti

Paolo recordó que quien lo subió a la Primera de los mirasoles fue Roberto Fleitas y luego llegó Menotti cuando él tenía 19 años.

Su experiencia con el DT campeón del mundo en Argentina 1978 le dejó varios conocimientos.

“Lo que él al menos a los juveniles, cuando nos subieron a Primera de Peñarol, nos enseñó a encarar el fútbol y también nos enseñó en mi caso, que yo era defensa, en cómo tenía que jugar un defensa, que lo dije siempre en toda mi carrera, para un equipo grande. Y lo apliqué como jugador y me recuerdo muchas cosas de las charlas que tenía con él en Los Aromos y que sigo utilizando para decirles a los defensas”, señaló.

“Son cosas que uno no se olvida, como también no se olvidan todas las charlas que tuve con todos los técnicos de juveniles que tuve: Carlitos Luzardo, Pepe Cruz, Ramón Silva, Quique Barrera, Juan Duarte…. Fui un afortunado con todos los técnicos que tuve”, agegó.

Montero destacó fundamentos que le enseñó Menotti y que se pueden apreciar en la actualidad. “Uno de los conceptos, fue que el defensa de un equipo grande como Peñarol, Nacional, o acá en Europa, tiene que saber jugar mano a mano y en la mitad de la cancha, aplicar el elástico. Hoy si vos mirás los mejores equipos del mundo, los defensas juegan pasando la mitad de la cancha y uno contra uno. Si hoy sos defensa y no podés aplicar eso, se te complica para llegar a granes niveles. Es lo que pienso yo y lo que se dice acá”.

Ante la consulta de si el entrenador le hablaba de aspectos extrafutbolísticos, señaló: “Los técnicos importantes no te hablan nunca de la vida privada”.

Cuando Menotti lo comparó con Passarella

“Lo que sí, que fui un afortunado, es que él me comparó con (Daniel Alberto) Passarella y ahí me cambió la vida”, dijo Paolo al recordar la comparación que hizo el DT con el zaguero de la selección argentina que había sido campeón del mundo en 1978 y que era figura en Italia.

¿Cómo se enteró Palolo de aquella comparación? “Lo leí en un diario. Él no me lo dijo a mí. Lo leí en un diario mientras íbamos con Fernando Silvera y el Zurdo López en un ómnibus a Los Aromos, que el Nando subía en la Curva de Maroñas y él venía con el diario. Me acuerdo clarito. Ahí lo leí”.

1710522562555.webp César Luis Menotti

“Después, en las conversaciones que tenía, porque mi padre había jugado contra Passarella y le pregunté y me explicó más o menos cómo jugaba. Y en las charlas que tenía con él (con Menotti), porque a mí me gusta preguntar, le pregunté cómo jugaba”.

Para Paolo la comparación con Passarella marcó su carrera. “Me abrió las puertas del mundo”, señaló, ya que el argentino dejó su huella en Italia, por lo que desde ese país se interesaron en él para ficharlo, primero en Atalanta y luego en Juventus.

Lo que le hablaban Menotti y Cappa y el achique en Peñarol

“Me hablaba mucho de lo mental”, dijo Montero sobre las charlas que tenía con el DT argentino. “Porque en ese período me echaban mucho y él me decía que no podía hacer eso porque cambiaba el concepto del partido, el concepto de la opinión de la gente de lo que podía decir la gente si yo quería ir a Europa, todos queríamos venir a Italia”.

“A mí personalmente me trabajaba Ángel Cappa, y todas las charlas que tenía era para tener equilibrio mental, que no podía tener esos altibajos de impotencia que estaba en la cancha y de la nada pegaba una patada que no tenía nada que ver con el partido”, sostuvo.

Paolo también fue consultado por el achique, la estrategia defensiva que aplicaba Menotti y que en Peñarol no le salió del todo bien.

“Tenes que tener siempre la línea de cuatro completa para poder entender”, explicó. “Con el tiempo entendí que el achique es un recurso y de repente lo haces dos veces por tiempo. Y el achique lo tiene que manejar uno solo y el que tira el offside muchas veces es uno solo, porque sino la coordinación es muy complicada”.

“Acá (en Italia) lo hizo Sacchi con el Milan pero jugaban siempre los mismos cuatro, Tassotti, Costacurta, Baresi y Maldini, y jugaron 10 años seguidos, entonces se hace más fácil”.