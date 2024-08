Peñarol: el Cepillo Franco González reveló qué habló con Diego Aguirre antes de optar por irse del club

"Es una linda experiencia que el Chino (Edgardo Lasalvia, su representante) me presentó, me dijeron que iba ir a jugar, tener oportunidades y es en Europa. Hablé con el técnico, me comentó su idea y me convenció. Le di para adelante. Estaba en un club hermoso, contento, era feliz y mi familia estaba muy cerca mío. Ahora me toca irme lejos, pero contento por la oportunidad. Voy a extrañar un poco", declaró a Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva AM 1010.