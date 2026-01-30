Dólar
Quién es Brian Fernández, talentoso hermano de un ex Nacional, que fue presentado en Fénix tras su polémica carrera en Argentina

Brian Fernández será nuevo jugador de Fénix, futbolista con muchas condiciones y que su carrera se vio frenada por problemas personales

30 de enero 2026 - 9:34hs
Brian Fernández, hermano de Leandro
Brian Fernández, hermano de Leandro

El delantero argentino Brian Fernández, hermano del ex futbolista de Nacional Leandro Fernández, fue presentado como nuevo jugador de Fénix, un jugador con grandes condiciones futbolísticas pero que su carrera se vio frenada en algunas ocasiones por asuntos personales fuera del campo.

El portal Rumbo al Ascenso informó que el argentino se encuentra en Uruguay para convertirse en jugador de Fénix, un futbolista que surgió en Defensa y Justicia y que supo vestir la camiseta de Racing Club de Avellaneda, Necaxa de México, Portland Timbers o el Metz de Francia, entre otros.

El caso más conocido de Brian Fernández fue su paso fugaz por Coquimbo de Chile, a fines de 2024. El equipo chileno anunció la contratación del atacante argentino y llegó con la promesa de recuperar su mejor versión, la misma que alguna vez lo llevó a brillar en México y a perfilarse como un talento de nivel internacional en el Portald Timbers de la MLS.

Este viernes por la tarde las redes de Fénix confirmaron el fichaje del argentino, con un video en el que muestran una entrevista en la que dice "soy un crack" cuando le preguntan si le da orgullo jugar bien, y recopilan varios de sus goles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAFenix_/status/2017284998433275967?s=20&partner=&hide_thread=false

Los problemas personales de Brian Fernández

Sin embargo, la aventura terminó antes de siquiera empezar. Brian decidió volver a Argentina a los pocos días de haber firmado, dejando al club y a los hinchas con una ola de preguntas sobre lo que realmente ocurrió en ese breve paso.

brian fernández
Brian Fernández en Coquimbo

Brian Fernández en Coquimbo

El propio jugador explicaría después que seguía lidiando con problemas personales y con una lucha prolongada contra las adicciones, una batalla que marcó gran parte de su carrera y que, una vez más, lo alejaba de la cancha en un momento crucial.

Cuando se lo dio como "desaparecido"

Tras regresar a su país, Fernández intentó un nuevo comienzo en Talleres de Remedios, pero su estadía fue corta y terminó sin poder recuperar continuidad, además de protagonizar otro episodio curioso.

Brian firmó su vínculo con Talleres el 6 de mayo de 2025 y había encontrado un buen nivel futbolístico. Parecía mostrarse muy comprometido con la causa pero, luego de una lesión que lo marginó por dos fechas, empezó a faltar a los entrenamientos sin avisar y estuvo un mes sin conocerse noticias sobre él y su paradero.

A mediados de julio, el propio Brian posteó en sus redes un mensaje desmintiendo que estaba desaparecido y que estaba "bien y con su familia. Ya vi varias de estas publicaciones y me genera molestia tener que salir a aclarar cosas que no investigan antes de publicar. Esta vez no es el caso de lo que todos piensan", explicó.

Temas:

Brian Fernández Fénix Nacional Uruguay

