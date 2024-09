"Si digo públicamente lo que pienso, dejo de jugar al fútbol": lo que dijo Diego Polenta sobre el presidente de Conmebol y su no asistencia al velorio de Juan Izquierdo

El capitán de Nacional , Diego Polenta, calificó de “inhumano” al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez , al no estar presente en el velatorio del jugador tricolor Juan Izquierdo, fallecido tras sufrir un percance de salud en un partido de la Copa Conmebol Libertadores.

Diego Polenta.jfif Diego Polenta y el homenaje a Juan Izquierdo

“Conmigo no se ha comunicado nadie... Ahora veo que sale en programas de TV, que le dan premios en Argentina, que anda en todos lados, que fue a despedir a Di María... Obviamente que acá le avisaron que no venga, porque no era bienvenido, cuando (Luis) Suárez se retiró... Y hablo del presidente de la Conmebol, lo dejo claro".