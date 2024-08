"Tenía que estar abrazando a la familia de Juan Izquierdo y fue al sorteo de la Champions": la "bronca" de un futbolista con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol

Un jugador del fútbol uruguayo manifestó su “bronca” porque el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, no asistió al velorio de Juan Izquierdo este jueves en Montevideo y sí estuvo en el sorteo de la Liga de Campeones de Europa que se hizo en Mónaco.

En las redes sociales y en medios internacionales hubo cuestionamientos por la no presencia de Domínguez en el velatorio, los que generó más críticas cuando se lo vio en el sorteo de la UEFA.

“Lo que me genera un rechazo terrible es la no presencia del presidente de la Conmebol en el día de ayer”, dijo este viernes el referente del plantel de Cerro Pablo Lacoste en declaraciones a Minuto 1 de Carve Deportiva.

0026234605.webp Pablo Lacoste C. Pazos

“El presidente de Conmebol tendría que estar ayer abrazando a la familia, al presidente de Nacional, a los jugadores, al presidente de la AUF que estaba ahí… Tenía que estar presente”, sostuvo.

Lacoste recordó que la muerte de Izquierdo se dio a raíz de un partido de Copa Libertadores.

“Falleció un futbolista disputando un partido de una competencia que es organizada por la confederación que él preside”, dijo. “Y Alejandro Domínguez estaba en el sorteo de la Champions, mirando contra quién jugaba Real Madrid…”

“Me pareció siniestro, cero empatía, cero cercanía”, comentó Lacoste. “Después tenemos que escucharlo en los sorteos o cualquier evento que hay de los valores de unión y de los valores que pregona la Conmebol”.

Según trascendió, ningún representante de la Conmebol vino al velatorio.

20240829 Velatorio de Juan Izquierdo, jugador de futbol de Nacional. IG (21).jpg Foto: Inés Guimaraens

El zaguero de Cerro dijo que sintió “bronca” cuando vio que Domínguez estaba en el sorteo de la Liga de Campeones de Europa realizado este jueves.

“Cuando llegué a casa y me encontré con la imagen de que estaba en el sorteo de la Champions me generó una bronca y un rechazo terrible”, expresó.

“Inentendible. Estoy seguro que no tiene explicación ninguna de por qué desistió de venir a abrazar a la familia de Juan y estar en el sorteo de la Champions”, agregó Lacoste, quien señaló que hablaba a nivel personal y no en el de todos los futbolistas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsBR/status/1829353117223166238&partner=&hide_thread=false "ESSA É A NOVA CONMEBOL, QUE DE NOVA NÃO TEM NADA"! O @jorgeiggor falou sobre o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, não comparecer ao velório de Juan Izquierdo para estar no sorteio da Champions League. pic.twitter.com/7bL6KSL8RH — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) August 30, 2024

El zaguero también cuestionó que la Conmebol haya comunicado sus sanciones a la selección de Uruguay por los incidentes en el partido ante Colombia por la Copa América cuando el fútbol uruguayo estaba golpeado por la muerte de Izquierdo.

“Es una más”, dijo. “Es parte del accionar, de la no empatía, de no entender los momentos y no ser parte”, expresó.

“El fútbol mundial estaba viviendo un momento triste y al Conmebol anuncia sanciones económicas, hablando de miles de dólares y de jugadores sancionados”, dijo.