Los sentimientos de Antonio Pacheco por el partido que viene ante Peñarol: "No le saco el cuerpo a mi historia"

“Siempre lo he dicho: soy muy agradecido al hincha, ni que hablar al hincha de Peñarol porque en cada una de sus manifestaciones para con mi persona, con mi familia, siempre me recuerdan. En este caso, que estamos trabajando acá en Wanderers, me desean mucha suerte”, agregó.

"" , DT de W en la previa al partido contra el club de sus amores pic.twitter.com/f5Mw6CuwLU — Team Sports Media (@TeamSportsM) May 9, 2024

“Y eso yo lo atesoro y lo guardo en el mayor de mi recuerdo y sobre todo en el respeto”, sostuvo.

Antonio Pacheco: “No le saco el cuerpo a mi historia”

El DT bohemio también contó cómo prepara el partido. “Dentro de la cancha estanos haciendo una planificación para encarare este partido contra el equipo que va primero en el torneo, el equipos que está siendo el más regular de todos hasta acá”, dijo a radio Sport 890.

“Tenemos nuestra planificación para encarar ese partido en base a la idea nuestra, lo que pretendemos de nuestro equipo. Tratar de maximizar los fuertes nuestros y de golpear en los momentos que tengamos en base a las dificultades de ellos. Eso a nivel deportivo”.

Además, volvió a hablar de sus sensaciones para el partido y cómo será estar en el Campeón del Siglo y frente a Peñarol

“Lo otro, yo no le saco el cuerpo a mi historia, mi vida, y no dejo de saber la situación en la que uno se encuentra a nivel institucional. Pero hoy me debo a Wanderers. No sé lo que puede pasar, sinceramente, pero mi cabeza y enfoque está en el día a día acá, y tratar de hacer una buena estrategia para hacer un gran partido”.

Pacheco tampoco dijo tener claro qué puede pasar en el futuro de su carrera como entrenador.

“En el fútbol nunca se sabe lo que puede pasar mañana. Es muy difícil pronosticar el futuro en la vida y mucho más en el deporte que es tan dinámico y cambiante”.

Con respecto al encuentro de este sábado, señaló que tiene varios lesionados en el plantel. Ellos son Mauro Silveira, Leandro Otromin y Mario Risso, quienes no estarán a la orden, mientras que Hernán Figueredo y Francisco Cerro tienen lesiones más prolongadas.