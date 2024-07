Despareció Walter Domínguez, el jugador del pueblo, después de entrenar un par de semanas en Fénix

20240531 Diego Pérez y Walter Domínguez sonríen luego del empate de la selección de Uruguay ante Costa Rica, en lo que fue el debut del jugador de OFI Diego Pérez y Walter Domínguez sonríen luego del empate de la selección de Uruguay ante Costa Rica, en lo que fue el debut del jugador de OFI FOTO: @Uruguay

“Vino un par de semanas a entrenar con nosotros, pero hace como dos semanas que no viene. No sé bien cuál es el panorama. En un principio, iba a quedar habilitado en este período de pases, pero hace dos o tres semanas que no viene y no entrena con nosotros”, dijo Nicolás Vigneri, técnico de Fénix, en Sport 890.