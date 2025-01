Wendy Carballo, figura de Peñarol, se despidió del club con una emotiva carta: "Tengo la oportunidad de crecer"

En el Campeonato Uruguayo 2023 que ganó Peñarol, Carballo fue determinante en los clásicos contra Nacional y terminó en lo más alto de la tabla de goleadoras, con 27 tantos.

De Melo al fútbol de Brasil

Wendy nació en Melo, Cerro Largo. El baby fútbol lo hizo en el club Artigas con varones, cuando tenía siete años. “Al principio fue complicado: era la única nena y todo el mundo decía que el fútbol era para varones. Pero como estaba haciendo lo que me gustaba, no me importaba. Luego se fueron acostumbrando”, contó la jugadora.

Luego defendió a Charrúas y a los 12 años pasó a Arachanas de Melo, donde compartió equipo con una de sus tías y fue campeona de OFI. A los 12 debutó en Primera división y tuvo que aguantar unas cuantas patadas: "A mi me encantan que me peguen, estoy acostumbrada", expresó.

Defendió a Uruguay en todas sus categorías juveniles y en un partido de la Sub 20 contra Perú en 2020, llamó la atención de Internacional. En febrero de 2021 fue presentada como nueva jugadora del equipo de Porto Alegre.

Con 18 años se fue a vivir a Brasil, separándose por primera vez de su madre y cinco hermanos. "Extraño convivir con ellos. Y alguna comida de mi madre y de mi abuela también. Tuve que irme de la noche a la mañana. Fue algo inesperado”, contó Wendy en una entrevista de aquel momento.

Para la temporada 2023 volvió a Uruguay para defender a Peñarol, su primer equipo en el fútbol femenino de Montevideo.