"Yo no ando buscando ventajitas": la frase del uruguayo Jorge Fossati que calentó la previa de Perú vs Colombia

Prohibido fallar en casa

Fossati tiene la responsabilidad de recuperar el nivel futbolístico del equipo peruano tras la rápida eliminación en la fase de grupos de la Copa América 2024 de Estados Unidos, donde se fue sin conseguir un triunfo y con un gol a favor en tres partidos.

"Sabemos que es un rival durísimo, pero creo que nosotros como equipo estamos en condiciones de enfrentarlos y buscar conseguir el mejor resultado", dijo el técnico de 71 años, quien no podrá estar en la banca ante los 'cafeteros' por una sanción de la Conmebol en la Copa América 2024.

En la previa del partido, el DT uruguayo dijo una frase que causó polémica, en lo que pareción ser una crítica a Colombia.

"Yo no ando buscando ventajitas. No te pongo con 40 grados a las 3 de la tarde. No busco ese tipo de ventajas, por ahí al revés sí. 'El que las tiene hechas tiene sospechas', decía mi abuelita", dijo a RCN.

Sus declaraciones se debieron al cambio de estadio que realizó Perú. "Primero, nosotros habíamos cambiado de estadio, del que tradicionalmente jugaba, por una simple razón: porque en el estadio Monumental, el estadio de Universitario, entra el doble de aficionados que en el Nacional. Y, porque a mi gusto, el estado del campo de juego era mejor el del Monumental que el del Nacional. Yo no ando buscando ventajas, ni te voy a jugar a una hora inapropiada en medio del calor, o te voy a buscar ese tipo de ventajas, y la Federación Peruana tampoco lo hace", explicó.

"Ahora, tuvimos que cambiar nuevamente porque, desgraciadamente, el Monumental no está en condiciones. Hubo, en el medio, un festejo del Centenario de Universitario; este hizo que la cancha quedara en muy malas condiciones, amén de otras cosas que no cumplió el club con respecto a lo que se había acordado con la Federación para, insisto, tener el Monumental en las mejores condiciones. Es que se ha decidido volver al estadio Nacional, no para sacarle ventaja a nadie. Te repito, no te pongo con 40 grados a las 3 de la tarde, yo no busco ese tipo de ventaja, por ahí al revés sí", agregó Fossati.

La pobre campaña en las primeras cinco fechas de Perú motivó el cambio del peruano Juan Reynoso por Fossati.

La consigna del DT es ganar o ganar, porque perder tres puntos más de local complicaría aún más la situación de la bicolor.

Fossati alineará con el delantero Gianluca Lapadula, el defensa Luis Advíncula y el golero Pedro Gallese en el arco.

"Sabemos que no tenemos margen de error, menos en casa, debemos hacernos fuertes como lo éramos antes", advirtió Advíncula.

El veterano goleador Paolo Guerrero no fue convocado.

En su último partido de local en Lima, Perú empató 1-1 con Venezuela.

Como una final

La selección colombiana dirigida por el argentino Néstor Lorenzo llega al partido con la moral al tope luego de su exitosa participación en la reciente Copa América, donde quedó en segundo lugar tras caer (1-0) en la final frente Argentina.

Pese a ser favorito para llevarse los tres puntos a casa, Lorenzo anunció que encarará el duelo como una final.

"El partido lo vamos a tomar como una final, va a ser un partido durísimo y de mucho cuidado. Perú ha cambiado de entrenador y tiene un orden táctico difícil de doblegar", declaró a la prensa Lorenzo.

Sin conocer derrota, la selección cafetera buscará mantener su invicto (tres empates y tres triunfos) para no poner el riesgo el tercer lugar del premundial.

Lorenzo convocó para la fecha doble a su letal dupla liderada por el cerebral mediocampista James Rodríguez del Rayo Vallecano de España y al atacante Luis Díaz, del Liverpool inglés.

"Va ser un partido complicado, pero nosotros siempre vamos en busca de los tres puntos", indicó Diaz.

En la octava fecha, Perú visitará a Ecuador en la altura de Quito y Colombia recibirá en Barranquilla a Argentina.

Probables alineaciones:

Perú: Pedro Gallese - Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Alexander Callens - Luis Advíncula, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Piero Quispe, Miguel Trauco - Gianluca Lapadula, Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

Colombia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Carlos Cuesta, Johan Mojica - Richard Ríos, Kevin Castaño, James Rodríguez, Jhon Arias - Jhon Córdoba y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo

Con base en AFP