Gobierno designó como nuevo rector de la UTEC a Carlos Batthyány, director del Institut Pasteur

El Poder Ejecutivo designó como nuevo rector de la Universidad Tecnológica ( UTEC ) a Carlos Batthyány , médico y bioquímico que se desempeñaba hasta ahora como director del Institut Pasteur de Montevideo, un rol desde el que tuvo un importante protagonismo durante la pandemia de covid-19.

"Su trayectoria como médico, doctor en ciencias, investigador y gestor de la ciencia garantiza un gran desempeño en esta etapa", anunció este domingo el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía , quien dio a conocer la noticia.

"Confiamos plenamente en su capacidad y compromiso. Le deseamos el mayor de los éxitos al frente de una institución clave para el desarrollo nacional", concluyó el secretario de Estado.

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El nombramiento tiene lugar tras la renuncia de Valentina Laurnadie, quien había asumido en 2025 como la primer mujer en encabezar la rectoría de la UTEC.

En una carta a sus estudiantes -sobre la que informó La Diaria-, Laurnadie justificó su decisión en "el compromiso" que siente "con el rol y la institución y la imposibilidad de mantenerlo sin comprometer de forma significativa" su "desarrollo como docente investigadora en la Universidad de la República". "Los motivos antes mencionados son claros, pero el momento y la premura en este cierre están asociados a aspectos de salud”, sostuvo en su renuncia.

El exdirector nacional de Educación durante el pasado gobierno, Gonzalo Baroni, acusó en tanto que la dimisión ocurrió luego de que Laurnadie afrontara "una crisis en la toma de decisiones interna en cuanto a denuncias, resoluciones y faltas de definiciones claras en la conducción”.

“Mezcla de corporativismo, decisiones político-partidarias y falta de seriedad en la conducción”, cuestionó Baroni y acusó al Frente Amplio de dejar a la institución “en manos de líderes sindicales”.