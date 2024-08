Internaron a una mujer contra su voluntad a menos de un día de implementación de nueva ley

Los policías la vieron durmiendo en el gélido amanecer de este lunes —con heladas registradas por el Instituto de Meteorología— en la puerta de un supermercado en la avenida 18 de Julio y Yí. Intentaron, sin éxito, que la señora aceptase ser trasladada a un refugio, a una zona más confortable. Pero no quería.

COLUMNA Vivir en la calle no es un derecho

La señora del bulto en la cara —no por discriminación, sino porque es su rastro distintivo— no hubiese sido internada si no existiese la nueva (y polémica) normativa. Una ley que poco agradó a la Sociedad de Psiquiatría y que cabalga a mitad de camino entre los derechos del colectivo a habitar con seguridad su ciudad y los del individuo de recibir o no asistencia.