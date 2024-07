Juegos Olímpicos 2024: Los Pumas seven sacaron adelante un debut más trabajoso de lo esperado

Juegos Olímpicos: Los Pumas seven sacaron adelante un debut más trabajoso de lo esperado

Los Pumas Seven sufrieron mucho en su debut pero lograron una importante victoria ante Kenia en el debut por el Grupo A de los Juegos Olímpicos París 2024 .

Tres penales seguidos en el arranque del partido le dieron territorio y pelota a los keniatas, hasta llegar al try de la apertura cuando promediaba esa primera parte. La siguiente posesión, la primera con control y paciencia, derivó en el try de Fraga con el que descontó 5-7.

En el segundo tiempo parecía que Los Pumas seven empezaban a cerrar el partido con el try del 12-7, pero una pelota perdida en un ataque de Luciano González derivó en un try keniata de pelota recuperada.