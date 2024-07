Juegos Olímpicos París 2024: el video de las fuertes palabras de Mascherano tras el escándalo en Marruecos vs Argentina, quien denunció un robo el día previo

“Comentarte qué pasó, no lo sé. Estuvimos una hora y media en el vestuario, donde en ningún momento nos comentaban qué es lo que podía pasar, nunca nos avisaron. ‘Estamos viendo’, nos decían. De hecho los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando", comenzó diciendo en una conferencia de prensa en la zona mixta.

Y añadió: "La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”.

Según Mascherano, “el segundo tiempo no se jugó. Entre el tiempo que hacía Marruecos, que es normal, está dentro de las reglas. Ahora... que se pare siete veces un partido porque entra uno, porque entra otro, porque entra otro, no me pasó nunca”.

El DT argentino denunció que “cayó un petardo ahí en el banco” y debido a ello fue que se retiraron rápidamente al vestuario.

20240724 FBL - OLY - PARIS - 2024 - ARG - MAR Argentina's forward #17 Giuliano Simeone (2ndR) looks on as water bottles thrown by Morroco's fans litter the pitch after Argentina scored their second goal in the men's group B football match between Argentin Argentina Foto: Arnaud Finistre / AFP

“Volaban botellas, una cantidad de botellas increíbles. Pasó y listo, no pasa nada... Pero te vuelvo a repetir: lo que no puede pasar en este tipo de partidos es que se pare un partido como se paró hoy en el segundo tiempo. Se jugó poquísimo, más allá que dieron 15 minutos. Era para seguir jugando dos horas”.

Según Mascherano, apenas ingresaron al vestuario les dijeron que el encuentro "estaba suspendido”, pero todo cambió: “Después, a los 25 minutos, estamos viendo, que sí, que se suspenda. Entra la gente de Marruecos y nos dicen que no quieren jugar. Se juntan los capitanes, se lo comunican al árbitro que la idea era no jugarlo”.

Casi dos horas después se reanudó el compromiso y Masherano gritó que era “el circo más grande” que había visto en su vida, algo que reafirmó ante las cámaras: “Y sí... No tengo explicación para los jugadores de decirles que durante una hora y 20 estuvieron revisando una jugada. No sé qué es lo que pasó. ¿Está en fuera de juego? Dejame seguir los cuatro minutos con el envión que traigo, no me pares el partido para jugar 3 minutos después de una hora y media. Un papelón”.

Morocco's defender #02 Achraf Hakimi (L) challenges Argentina's forward #09 Julian Alvarez in the men's group B football match between Argentina and Morocco during the Paris 2024 Olympic Games at the Geoffroy-Guichard Stadium in Saint-Etienne on July 24, Achraf Hakimi, defensor de Marruecos, y Julián Álvarez, delantero de Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024 Foto: Arnaud FINISTRE / AFP

El DT sostuvo además: “No nos dijeron se está revisando la jugada. El partido se suspendió por la seguridad, en ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos al partido lo puso 2-2. El partido ellos lo suspendieron por la seguridad, en ningún momento hablaron de la revisión. Después cuando, a la hora, no teníamos ninguna novedad empezamos a notar cosas raras. El árbitro no vino nunca, no nos dio explicaciones”.

“Ya está... Mirá, ayer (este martes) entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo. ¡En un entrenamiento en los Juegos Olímpicos! No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy”.

