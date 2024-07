Juegos Olímpicos París 2024: video: el momento en el que el árbitro de Marruecos vs Argentina anula el gol albiceleste tras revisar el VAR

El árbitro Glenn Nyberg de Suecia anula el gol argentino tras ver el VAR en los Juegos Olímpicos París 2024 y Nicolás Otamendi no lo puede creer

El escándalo se apoderó este miércoles de los Juegos Olímpicos París 2024 luego de lo que ocurrió en el inicio (aún no oficial, ya que la ceremonia de apertura es el viernes a la hora 13.30) de los mismos. Jugaban Marruecos ante Argentina en fútbol y el final quedará en la peor historia.

No obstante, Argentina descontó y cuando se terminaban los 90', el árbitro sueco Glenn Nyberg adicionó 15 minutos más, lo que pareció una exageración.

Cuando se cumplían los 15 minutos y 30 segundos de la adición, llegó el empate argentino que fue muy festejado. No obstante, comenzaron a llover botellas de plástico lanzadas por los hinchas de Marruecos y hasta un petardo que explotó cerca de los futbolistas argentinos.

Los dos planteles y los árbitros se retiraron del campo de juego y muchos (o casi todos) pensaron que se había terminado el partido. Pero no había sido así.

El escándalo que duró casi dos horas

Ya en los camarines, a los jugadores de ambos equipos, con el paso de los minutos, se les informó que el encuentro no había terminado.

La incertidumbre se mantuvo durante más de 50 minutos, donde el sitio oficial de los Juegos Olímpicos planteaba que el partido estaba interrumpido y aclaraba: “VAR - Revisando un posible fuera de juego antes del gol”.

Tras un extenso suspenso, la actualización del sitio sacaba la revisión del VAR de su línea de acciones y anunciaba el final del duelo, más allá que minutos más tarde retomó su estado “interrumpido”.

En tanto, los futbolistas de ambos seleccionados debieron volver al campo de juego 1 hora y 40 minutos después de que Cristian Medina anotara el gol del empate, para empezar a calentar.

Esto fue debido a que instantes previos, se había mostrado en la transmisión oficial que el VAR detectó que el defensor argentino Bruno Amione (autor del gol del empate) estaba en posición adelantada cuando impactó el cabezazo.

El juez Nyberg, luego de más minutos de espera, fue a ver en el VAR si el gol era lícito o no. "No goal", dijo en inglés ("No fue gol"). Entonces debieron jugar 3 minutos más de adición, pero el resultado se mantuvo y Marruecos ganó 2-1.

Aquí se puede ver el video de la decisión final del árbitro Nyberg: