La fuerte reacción de Lionel Messi al escandaloso final de Argentina vs Marruecos en los Juegos Olímpicos París 2024

Lionel Messi se manifestó en sus redes sociales tras el partido.

“Insólito”, escribió en su Instagram, con un emoji con cara de sorprendido.

Otros jugadores de la selección argentina también se manifestaron luego del partido.

"Más que nunca con ustedes. Pueden contra todos", escribió Rodrigo De Paul en su Instagram.

Por su parte, Nicolás Tagliafico también fue crítico en las redes. "Saliendo del circo, ¿vamos a hablar del motivo por el que se suspendió o nos vamos a seguir haciendo los boludos? Si hubiese sido al revés ni me imagino lo que estarían diciendo".

Varios incidentes marcaron la apertura del torneo olímpico de fútbol masculino entre Argentina y Marruecos en el estadio Geoffroy-Guichard, en Saint-Étienne, donde se vivió un final muy confuso, constató el miércoles un periodista de la AFP.

Una veintena de aficionados marroquíes invadieron el campo de juego después de que el volante argentino Cristian Medina anotara el empate 2-2 en un interminable tiempo añadido (90+16), forzando el ingreso de los encargados de la seguridad, constató la AFP.

También se arrojaron botellas y vasos, lo que obligó al árbitro a invitar a los jugadores a regresar al vestuario después del tanto de la paridad. Ambos equipos volvieron a los camerinos sin que se hubiera pitado el final del encuentro, constató la AFP.

A member of security holds a fan of Morocco after numerous Morocco's fans invaded the pitch at the end of the men's group B football match between Argentina and Morocco during the Paris 2024 Olympic Games at the Geoffroy-Guichard Stadium in Saint-Etienne

Un miembro de la seguridad detiene a uno de los hinchas de Marruecos que invadió la cancha

Foto: Arnaud FINISTRE / AFP