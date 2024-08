Video: la dramática forma en que Estados Unidos ganó el oro en básquetbol femenino en los Juegos Olímpicos París 2024

20240811 BASKETBALL - OLY - PARIS - 2024 - FRA - USA - MEDALS Gold medallists USA's #12 Diana Taurasi poses with her medal after the women's Gold Medal basketball match between France and the USA during the Paris 2024 Olympic Games at the Bercy Arena in P Diana Taurasi Foto: Paul Ellis / AFP

Francia lo tuvo en su mano, pero no remató al campeón, que sobrevivió con oficio y la garra de una A'ja Wilson que se fue con 21 puntos y 13 rebotes. Kelsey Plum, con un par de triples en los momentos calientes y dos tiros libres claves en el último minuto, puso la puntilla al anfitrión.

En el partido por el tercer puesto Australia privó a Bélgica de la primera medalla olímpica de su historia en básquet al llevarse el bronce (85-78).

Exhibición defensiva

El cierre deportivo de los Juegos enfrentaba al mayor imperio de los deportes colectivos ante un anfitrión espoleado por los 15.000 espectadores del Bercy Arena que tenía el aliciente de poner la guinda a una cita olímpica espectacular.

Atenazada en sus primeros ataques, pero aguerrida y solidaria en defensa, Francia se fue sacudiendo los nervios y encontrando el aro.

Marine Fauthoux, con un triple increíble desde casi el mediocampo al final de una posesión, levantaba a la grada, que comenzaba a creer en el milagro.

Las jugadoras dirigidas por Jean Aime Toupane eran capaces de contener el caudal ofensivo estadounidense, llevándose un esperanzador empate 25-25 al descanso.

Como en la final masculina, seguía el duelo desde la tribuna el presidente francés Emmanuel Macron. A pie de pista LeBron James con su hija y en un fondo Victor Wembanyama, protagonistas apenas 15 horas antes en el mismo parqué, en la victoria estadounidense ante Francia en categoría masculina.

El partido se movía con porcentajes de tiro muy bajos, con el Team USA empezando la segunda parte sin haber anotado un triple y con su gran especialista Sabrina Ionescu sin minutos.

Francia salió a por todas tras el descanso, con un parcial de 10-0 ante un equipo estadounidense negado ante el aro, asfixiado frente a la tela de araña local. Tardó más de tres minutos en encontrar aro en la segunda parte.

Williams, el último tiro

Finalmente el Team WNBA despertó con Ionescu en la pista dando claridad a los ataques.

El último cuarto fue un intercambio de golpes en el que Estados Unidos guardó la serenidad y Francia no supo gestionar algunos ataques.

Su líder, la franco-americana Gabby Williams, firmó 19 puntos, 7 rebotes y 3 robos. En la última jugada tiró para empatar sobre la bocina y llevar el partido a la prórroga, pero pisó la línea de tres y anotó un doble por lo que Francia se quedó a un punto.

¡DRAMÁTICA FINAL! ¡ESTADOS UNIDOS CONQUISTA EL BÁSQUETBOL FEMENINO!

Francia luchó hasta el final, pero se terminó quedando a un punto del título en #Paris2024, coronándose así el equipo de las Barras y las Estrellas



Francia luchó hasta el final, pero se terminó quedando a un punto del título en #Paris2024, coronándose así el equipo de las Barras y las Estrellas#ParísEsTuyo pic.twitter.com/NPIlgb4Zrx — Claro Sports (@ClaroSports) August 11, 2024

Desolación local y banderas de barras y estrellas de nuevo en la pista. El imperio había sobrevivido.

El oro le sirvió a Estados Unidos, además, para terminar como líder del medallero por encima de China.

