La emoción de Solita Silveyra al recordar a China Zorrilla

En diálogo con El Observador se mostró muy emocionada por esta distinción a China Zorrilla. "Cuando me contaron se me puso la piel de gallina, yo siempre le decía a (Juan) López Mena: ´Tienen que poner un monolito, una estatua o lo que sea en honor a China en la terminal, porque ella siempre viajaba con ustedes´. Pero cuando me dijeron que llamarían a este nuevo barco con el nombre de China, me puse a llorar de la emoción"