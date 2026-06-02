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La "poderosa" IA de Anthropic que caza vulnerabilidades llega a 150 nuevas organizaciones en 15 países

Claude Mythos puede detectar miles de fallos críticos en bases de código en pocas semanas; ahora lo usarán la OTAN, Samsung y ENISA, entre otros.

2 de junio de 2026 14:20 hs
anthropic

Una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por Anthropic puede identificar miles de vulnerabilidades de seguridad en bases de código en pocas semanas. La empresa anunció este martes que amplía el acceso a esa herramienta —llamada Claude Mythos— a 150 nuevas organizaciones en más de 15 países.

El Proyecto Glasswing es la iniciativa de Anthropic para usar Claude Mythos en la detección y corrección de fallos críticos de software. Se trata de vulnerabilidades de día cero —agujeros de seguridad que aún no tienen parche ni solución conocida— que el modelo identifica analizando directamente el código fuente de las organizaciones participantes.

En abril, Anthropic le dio acceso a una versión preliminar de Mythos a 50 socios iniciales, incluido el gobierno de Estados Unidos. Desde hoy, ese grupo se amplía a 150 organizaciones nuevas.

Qué sectores se suman y por qué

Los nuevos participantes pertenecen a sectores que no estaban bien representados en la primera etapa: energía, agua, salud, comunicaciones y hardware. Muchas son empresas u organizaciones sin fines de lucro cuyas bases de código sostienen el funcionamiento de otras organizaciones y gobiernos.

Según Anthropic, lo que une a todos los socios es que un ataque exitoso a su código podría ser catastrófico. La empresa estima que, para la mayoría de ellos, un incidente de ese tipo podría afectar a más de 100 millones de personas.

El Financial Times informó que entre las organizaciones con acceso a Mythos figuran Okta —herramienta de gestión de identidad y seguridad—, las empresas surcoreanas Samsung, SK Hynix y SK Telecom, la OTAN y la agencia de ciberseguridad de la Unión Europea, ENISA.

Las organizaciones incorporadas provienen de países aliados de Estados Unidos: Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Países Bajos, España, Bélgica, Suecia, India, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, según el mismo medio.

Anthropic reconoció que espera que otras empresas de inteligencia artificial desarrollen pronto modelos con capacidades similares a Mythos, lo que explica la urgencia por consolidar las medidas de seguridad dentro del proyecto. Su competidor OpenAI ya lanzó GPT-5.5-Cyber, un modelo propio enfocado en ciberseguridad, que también está disponible para un grupo de socios en fase de prueba.

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