Empezó Mercurio retrógrado: qué es y los signos que se verán mas afectado por el fenómeno

Desde el domingo 9 hasta el sábado 29 de noviembre rige el fenómeno astronómico que, desde el punto de vista de la astrología, afecta al ser humano: Mercurio retrógrado .

Durante dicho evento, el planeta más pequeño y el más cercano al Sol del sistema solar, transitará su fase retrógrada con un "movimiento" a una velocidad más lenta que los demás.

Si bien este comportamiento ya fue refutado por la ciencia, en la astrología se enmarca como uno de los períodos más nocivos para ciertos signos, al estar relacionadas con instancias de debilitamiento en las comunicaciones, la lógica y la tecnología, entre otras.

Durante la fase de Mercurio retrogrado la astrología insta a evaluar las acciones, mirar hacia atrás para poder re-planificar los siguientes meses, y encarar un cambio de dirección si es necesario.

Mercurio retrógado ocurre cada 3 meses, representando la forma natural de llevar proyectos a través de trimestres, con lapsos de 3 semanas entre cada período.

¿Cuáles son los signos que se verán más afectados por Mercurio retrógrado?

El período de Mercurio retrógrado iniciado el domingo 9 de noviembre afecta principalmente a los signos de Aries, Piscis, Leo, Sagitario y Escorpio. Sin embargo, Géminis y Virgo serán usualmente los más expuestos al estar regidos por este planeta vecino, según la información publicada en el sitio Vogue.mx.

¿Qué no se debe hacer en Mercurio retrógrado?

Según la astrología, existen ciertas acciones que convienen realizado en Mercurio retrógrado, tales como:

Firmar contratos y consolidar alianzas.

Lanzar proyectos.

En materia amorosa, Mercurio retrógrado demanda atender la comunicación de la pareja para fortalecer el vínculo.