Más de US$ 23 millones destinados a startups: lo invirtieron en lo que va del año los socios de Urucap y las nuevas oportunidades que atraen al capital privado

La actividad inversora en startups uruguayas sigue acelerándose. Mientras que durante todo 2025 los socios de Asociación Uruguaya de Capital Privado (Urucap) concretaron inversiones por más de US$ 20 millones en el ecosistema emprendedor uruguayo, en lo que va de 2026 esa cifra ya superó los US$ 23 millones, totalizando desde inicios de 2025 hasta ahora más de US$ 43 millones . El dato surge de un relevamiento realizado por uno de los socios de Urucap en base a reportes de inversión y revela que, en apenas unos meses, ya se superó el monto invertido durante el año pasado.

Según explicó a Café & Negocios la actual directora ejecutiva de la asociación Sara Goldberg, detrás de este crecimiento hay varios factores, que van desde más inversores dispuestos a apostar por startups y empresas emergentes uruguayas están alcanzando mayores niveles de madurez .

“Estamos viendo que están habiendo muchas rondas de inversión y más grandes , muy relacionadas con emprendimientos tanto de biotecnología como con emprendimientos que tienen alguna vinculación con temas de IA , aplicada a fintech, a agro y a salud. Seguimos siendo un espacio destacado en la región por los desarrollos altamente innovadores que están habiendo”, sostuvo.

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Actualmente, Urucap cuenta con 95 socios, entre los que se encuentran inversores uruguayos, argentinos, paraguayos y chilenos.

Nuevas tendencias de inversión que emergen en Uruguay

En los últimos días Uruguay fue sede por primera vez de Tech for the Planet, un encuentro nacido en Argentina que reúne a emprendedores, científicos e inversores para impulsar y financiar tecnologías y startups orientadas al impacto ambiental.

En ese marco, Goldberg señaló que las startups de impacto -aquellas que buscan generar resultados ambientales, sociales o educativos además de retornos económicos- comienzan a consolidarse como una nueva tendencia dentro del mercado de inversión regional. Según explicó, en Uruguay ya hay inversores ángeles vinculados a climatech, energía y otras tecnologías orientadas a resolver desafíos globales.

"Es algo relativamente nuevo, pero está tomando una fuerza importante dentro del ecosistema", afirmó.

El perfil de estos inversores, detalló, suele estar marcado por el interés en generar un impacto positivo a través del capital que destinan.

A pesar del impacto, Goldberg aclaró que, tanto para emprendedores como para inversores, la rentabilidad sigue siendo un requisito fundamental. Sin embargo, se trata de proyectos que suelen demandar horizontes de retorno más largos, ya que en muchos casos son emprendimientos de base científico-tecnológica que requieren mayores niveles de desarrollo, validación y creación de mercado.

Además, muchos de estos inversores provienen de los mismos sectores en los que invierten y conocen de primera mano la problemática que buscan resolver las startups, cuentan con redes de contactos relevantes y aportan, además de financiamiento, experiencia y acompañamiento estratégico.

Para captar este tipo de capital, aconsejó la directora de Urucap, las startups deben demostrar un conocimiento profundo del problema que buscan resolver, contar con equipos multidisciplinarios, validar su solución en el mercado y exhibir elementos diferenciales que les permitan escalar y competir a nivel internacional.

En esta línea, durante el evento también se presentaron tres casos de startups que lograron atraer inversiones relevantes en el sector de impacto. Una de ellas fue la argentina Kigüi, que trabaja para reducir el desperdicio de alimentos mediante tecnología aplicada a supermercados, obtuvo inversión de Amazon y hoy opera con clientes como Cencosud y Tienda Inglesa.

También expuso Nideport, startup enfocada en restauración ambiental y créditos de carbono que ya levantó más de US$ 7 millones de fondos internacionales y desarrolla tecnología propia para monitoreo ambiental y detección de incendios.

El tercer caso fue The Climate Box, una startup uruguaya que desarrolló una plataforma para gestionar riesgos climáticos en el sector agropecuario y ya acumula más de 120 proyectos en mercados como México, Estados Unidos, Portugal, Francia, España y Australia.

En la ocasión los fundadores coincidieron en que emprender en el mundo del impacto implica un desafío adicional y destacaron la importancia de encontrar inversores alineados con la misión de la empresa y desarrollar modelos de negocio donde el crecimiento económico esté directamente vinculado a la generación de impacto.