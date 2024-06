"Me parece muy triste": Manini Ríos criticó a colorados por su postura ante la ley de medios

"Me parece que no corresponde", dijo Manini en diálogo con Canal 5.

El Partido Colorado resolvió que no acompañará la ley de medios salvo que Lacalle Pou manifieste que vetará el artículo 72 , que fue propuesto por Cabildo Abierto y que esteblece la necesidad de que los ciudadanos accedan a información política "imparcial", "plural" y "equilibrada".

"Son los mismos que hace un año y pico decían que Cabildo ejercía una suerte de chantaje con el tema de la seguridad social. Y ahora parece que están condicionando su voto a que el presidente anuncie el veto", criticó Manini.

Además de decir que "no corresponde", remarcó que le parece "muy triste" que "integrantes de un poder del Estado le estén pidiendo a otro poder que anule su trabajo, que vete lo que van a votar".

"Me parece muy triste", insistió.

En defensa del artículo 72, dijo que "no tiene nada de negativo" y que "dice lo que se supone que todos los comunicadores tendrían que estar de acuerdo".

"No veo quién puede estar en contra de eso. Solamente alguien que esté dispuesto a tergiversar y distorsionar la realidad. Las personas realmente honestas no pueden estar en desacuerdo con lo que estamos estableciendo", apuntó. "Pienso que lo que se está aplicando es una suerte de cortina de humo hablar de este artículo, exigir el veto para no hablar de temas realmente polémicos que tiene esa ley como la concentración de medios en las mismas manos".