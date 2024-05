Manini Ríos dijo que quienes critican el aditivo de CA en la ley de medios "no se animan a enfrentarse a los grupos económicos"

"La quieren criticar y como no se animan a enfrentarse a los que realmente son los dueños de los medios de comunicación, ni a los grupos económicos que tienen algunas cadenas de radios o que tienen otros medios, le pegan a esta ley por este aditivo, que como muy bien dijo alguno por ahí, es un saludo a la bandera porque si no establece sanciones esto se cumple o no se cumple. Pero se cumple o no se cumple, como la Constitución de la República", sostuvo Manini.