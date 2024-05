Delgado dijo que aditivo propuesto por Cabildo Abierto en ley de medios "no es aplicable"

El precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado , dijo que el aditivo propuesto por Cabildo Abierto (CA) en la ley de medios "no es aplicable". El aditivo señala que todos los medios regulados tienen el "deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos".

Delgado dijo en rueda de prensa este viernes que este artículo "no establece quien controle". Sobre este aditivo dijo que "es una declaración, pero en realidad no tiene ni organismo que controle ni sanciones previstas, no es aplicable", sentenció.