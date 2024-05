Ley de medios: Yamandú Orsi dijo que el aditivo de Cabildo es un "disparate"

Según el precandidato frenteamplista el aditivo se votó "a las apuradas, con poca transparencia y con poca claridad". Además señalo que "por si fuera poco" se publicó un un spot publicitario que "saltea las normas" y que marca una tónica que "hay que frenarla a tiempo".

Consultado de si le va a pedir al presidente que vete la ley, Orsi dijo que "sabe lo que tiene que hacer" y cerró: "Yo creo que si razonan un poco lo van a tener que eliminar, lo vetan o lo sacan".

Manini Ríos defendió el aditivo de Cabildo Abierto y Delgado lo criticó

Para Manini, las críticas al aditivo son de quienes "no se animan a enfrentarse a los que realmente son los dueños de los medios de comunicación, ni a los grupos económicos".

"En realidad se quiere criticar esta ley de medios que está reemplazando a una mala ley de medios que había aprobado el Frente Amplio", dijo el viernes en Otra Mañana de radio Oriental. Según Manini, la normativa impulsada bajo el gobierno frenteamplista era "tan mala que no se aplicaba".

"¿Qué tiene esto de malo? ¿Por qué está de más? ¿Por qué sobra? ¿En dónde limita la libertad de expresión?", preguntó el senador. "¿Acaso la libertad de expresión es no brindar información completa, imparcial? ¿Eso es libertad de expresión o es tergiversar la realidad?", continuó el excomandante en Jefe del Ejército.

Por su parte el precandidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado opinó el viernes sobre el aditivo y aseguró que "no es aplicable".

Dijo en rueda de prensa que este artículo "no establece quien controle". "Es una declaración, pero en realidad no tiene ni organismo que controle ni sanciones previstas, no es aplicable", cerró.