"Mi pareja me golpeaba y me prohibía ir al baño": los hombres que denuncian el abuso que sufren de parte de sus mujeres a pesar del tabú

La detective Sophie Ward de la policía describió cómo Rigby tenía un "dominio absoluto" sobre su víctima y añadió: "Mucha gente piensa que sólo las mujeres pueden ser víctimas de conductas controladoras y coercitivas, pero como demuestra este caso, no siempre es así".

Jones describió cómo estuvo aislado de sus amigos y familiares durante su relación de nueve meses, perdiendo el control de sus finanzas y unos US$50.000.

Fue sometido a abusos verbales y humillaciones a diario: no se le permitía usar el baño de la casa ni ducharse sin permiso.

Los estrictos controles sobre su dieta hicieron que perdiera 28 kilos en dos meses, mientras que Sarah le dijo repetidamente que le diría a la policía que la había agredido si hablaba con alguien sobre el abuso.

BBC Gareth Jones conoció a Sarah Rigby en una aplicación de citas online en 2021.

Cinco meses después de la sentencia, contó a BBC que al principio la relación parecía "normal", aunque en retrospectiva se dio cuenta de que ella era "demasiado cariñosa".

"Creo que lo llaman bombardeo de amor", afirmó.

"Pensé '¿cómo puede esta persona ser tan cariñosa?'.

"Te sorprende... y te lleva a pensar que realmente podría ser la persona indicada y que esto podría funcionar”.

"Fue demasiado fuerte".

Abandonó su apartamento y se mudó a la casa de Sarah solo cuatro meses después de que se conocieran. Fue entonces cuando el abuso se aceleró.

Sarah le hizo pagar todo el tiempo que había pasado en la casa.

También pagaba US$900 al mes de alquiler, más todas las facturas, pero no le permitió tener una llave y solo podía estar en casa cuando estaba ella.

Además le impuso restricciones sobre el uso del baño y sobre lo que podía y no podía comer.

BBC Además de su sentencia de prisión suspendida, a Sarah se le impuso una orden de restricción de cinco años y se le ordenó completar 35 días de rehabilitación.

"Me obligaba a dormir en el suelo sin mantas si las cosas no iban como ella quería. Lo hacía para castigarme", dijo.

"No me dejaba ducharme, afeitarme ni usar el baño. Así que tenía que aguantar e intentar llegar al supermercado local, a un pub o a un restaurante”.

"Si ella quería salir, yo tenía que irme, aunque estuviera trabajando".

Sarah revisaba su teléfono y le decía que no se juntara con familiares y amigos. Le decía: "ahora estás conmigo".

Cualquier mensaje de texto que le enviaba a su madre, él lo borraba inmediatamente para evitar consecuencias.

Hubo abuso físico, incluyendo mordeduras, patadas, arañazos y zarpazos.

Describió una ocasión en Londres durante un fin de semana largo, cuando Sarah le exigió que le comprara un bolso de diseño.

"Estábamos en (el almacén) Harrods y ella dijo 'no nos vamos hasta que me compres algo caro'", dijo. "Me arañó a través del jersey, me sangraba el brazo, hasta que me obligó a comprarle algo caro".

Cinco meses después de mudarse a casa de Sarah, las cosas llegaron a un punto crítico cuando se encontró con su madre en secreto para tomar un café.

BBC En un viaje a Londres, Gareth se vio obligado a comprar regalos caros para Sarah.

"Se derrumbó delante de mí", dijo.

"Pensé: 'No puedo hacer pasar a mi familia por esto por más tiempo'... Todos me imploraban que me la dejara".

En esa época, Gareth hizo una llamada a la Iniciativa Mankind.

Le confirmaron que estaba sufriendo violencia doméstica, y escucharlo de alguien neutral lo ayudó a entender que necesitaba salirse de la relación.

"Sal de ahí"

La madre de Gareth, Diane Debens, explica cómo se había sentido toda la familia de que Gareth hablara.

Estaban orgullosos de ese paso. La relación les causó una gran tensión. "Pasas por todas las emociones, incluida la frustración. Quieres sacudirle y decirle 'sal de ahí'.

"Sabes que lo está pasando muy mal. Es tu hijo, no importa la edad que tenga. Y te sientes realmente impotente".

Diane contó que veían a Gareth con moretones, y en una ocasión, un corte en la nariz.

"No podía creer que un ser humano pudiera tratar a otro ser humano de esta manera", agregó.

BBC La madre de Gareth, Diane Debens, está orgullosa de su hijo por hablar sobre lo que le sucedió.

El presidente de Mankind Initiative, Mark Brooks, elogió la valentía de Gareth al contar su historia y dijo que no se suele escuchar hablar de la experiencia de hombres como él.

"No hay mucha información sobre las víctimas masculinas de abuso doméstico", dice.

"No se habla mucho de ello".

"Por lo tanto, no siempre existe esa conciencia, incluso entre los hombres, de que el abuso doméstico realmente les sucede y les puede suceder".

Empezando de cero

Tanto Gareth como su madre esperan que encuentre el amor en el futuro, pero él explicó que aún no ha llegado a ese punto.

Cuando Gareth abandonó a su abusadora se quedó solo "con sólo la ropa que llevaba puesta" y tuvo que empezar de cero económicamente, construir un nuevo hogar y recuperar amistades, sin mencionar el trabajo que ha tenido que hacer para reconstruirse a sí mismo.

"Me afectó la confianza durante mucho tiempo... Tenía baja autoestima debido al abuso constante", dijo.

"Tuve que ir a terapia".

Añadió que hay un estigma en torno a los hombres que hablaban de haber sido abusados, y quería contar su historia para intentar cambiar eso.

