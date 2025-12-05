Montevideo supera a Buenos Aires en un nuevo ranking global de puertos contenedores

Por Rosendo Fraga (h) Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com

Puerto de Montevideo. (Foto archivo)

El Leading Container Ports of the World Report 2025, un nuevo ranking global elaborado por DNV y Menon Economics que combina 35 indicadores objetivos y subjetivos para calificar el desempeño portuario mundial, se presenta como una fotografía exhaustiva del sistema portuario contemporáneo. Para ello evalúa 160 puertos en general, selecciona 50 a partir de 23 indicadores objetivos y finalmente distingue a los 20 mejores del mundo, incorporando también 12 indicadores de percepción recopilados entre ejecutivos de las principales navieras. Los cinco pilares del índice (Habilitadores, Conectividad y Valor para el Cliente, Productividad, Sostenibilidad e Impacto General) tienen todos el mismo peso y ofrecen una mirada más amplia que la tradicional, que se basa más que nada en volúmenes o eficiencia operativa.

En este marco, el puerto de Montevideo aparece en el cuarto lugar del ranking sudamericano, después de los de Santos (Brasil), Callao (Perú) y Paranaguá (nuevamente Brasil). La ubicación del puerto de la capital uruguaya confirma su relevancia estructural en el Atlántico Sur. La medición revela que el de Montevideo es el segundo de la región en Habilitadores, un pilar que evalúa factores como gobernanza, estabilidad regulatoria, previsibilidad institucional, infraestructura y localización estratégica. Se trata de una ventaja competitiva clave: mientras otros puertos de mayor escala concentran su fortaleza en volúmenes o conectividad, Montevideo se diferencia por la solidez del marco institucional que sostiene su desarrollo.

En las dimensiones operativas (que son Conectividad y Valor para el Cliente, Productividad e Impacto General) Montevideo se ubica de manera consistente en el cuarto lugar, por encima de Buenos Aires y Río de Janeiro. En Conectividad y Valor para el Cliente se consideran elementos como el alcance de las rutas marítimas, la integración logística y la calidad del servicio ofrecido a las navieras; en Productividad se pondera la eficiencia operativa, la tecnología disponible y la capacidad de respuesta del sistema portuario; e Impacto General resume variables como volúmenes totales, transbordo, escalas de buques y capacidad de recibir ULCVs (Ultra Large Container Vessels, los barcos más grandes del mundo en transporte de contenedores). Aunque Montevideo no compite en escala con hubs como Santos o Callao, su rendimiento es estable y competitivo dentro de su segmento, lo que demuestra una capacidad operativa equilibrada y una inserción razonable en las redes de servicios que transitan la costa atlántica de la región.