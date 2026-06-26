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A los 70 años, el piloto uruguayo Gustavo Trelles volverá a correr en el Rally de Asturias Histórico-Carlos Sainz WRC Tribute 2026

El uruguayo es considerado una de las grandes figuras de la historia de los rallies y referente del automovilismo sudamericano

26 de junio de 2026 11:47 hs
El Mitsubishi Lancer Evo III de Gustavo Trelles

El Mitsubishi Lancer Evo III de Gustavo Trelles

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La organización del XVII Rally de Asturias Histórico-Carlos Sainz WRC Tribute 2026 confirmó este viernes la participación del piloto uruguayo Gustavo Trelles, una de las grandes figuras de la historia de los rallies y referente del automovilismo sudamericano.

Mediante un comunicado, la organización explicó que la presencia de Trelles supone "un nuevo impulso" para la presente edición y "refuerza el carácter internacional del evento", contribuyendo a la consolidación de la prueba como "una de las citas de referencia" para los aficionados a los rallies históricos.

Gustavo Trelles junto a Carlos Sainz

Gustavo Trelles junto a Carlos Sainz

A sus 70 años, Trelles es considerado uno de los pilotos más exitosos de la historia de Uruguay y su participación en Asturias (norte de España) adquiere un significado especial por la amistad que le une a Carlos Sainz y Luis Moya, con quienes compartió equipo en el Campeonato del Mundo de Rallys de 1993, defendiendo los colores de Jolly Club al volante del Lancia Delta Integrale Grupo A.

El veterano piloto uruguayo compitió al más alto nivel en el Campeonato del Mundo de Rallyes y su vinculación con España se remonta a los primeros años de su carrera, etapa en la que conquistó en varias ocasiones el Campeonato de Rallyes de Tierra.

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Además, consiguió cuatro títulos de la Copa FIA para Vehículos de Producción y numerosas victorias internacionales que le consolidaron como uno de los grandes especialistas de su generación.

EFE

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