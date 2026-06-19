La Selección de Estados Unidos enfrentará este viernes 19 de junio a Australia correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo FIFA 2026.
Estados Unidos vs. Australia, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming
El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, uno de los anfitriones de la máxima cita del fútbol mundial, viene de imponerse por 4 a 1 ante Paraguay, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.