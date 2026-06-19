Estados Unidos vs. Australia, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Estados Unidos enfrentará este viernes 19 de junio a Australia correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo FIFA 2026.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, uno de los anfitriones de la máxima cita del fútbol mundial, viene de imponerse por 4 a 1 ante Paraguay, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.

"Son un equipo muy fuerte y creen firmemente en lo que hacen, pero tenemos que igualar esa concentración para poder competir con ellos", subrayó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Mauricio Pochettino La novena jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con los cruces entre Escocia vs. Marruecos y Brasil vs. Haití.