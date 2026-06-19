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Estados Unidos vs. Australia, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, uno de los anfitriones de la máxima cita del fútbol mundial, viene de imponerse por 4 a 1 ante Paraguay, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.

19 de junio de 2026 9:54 hs
Estados Unidos vs. Australia EN VIVO

Estados Unidos vs. Australia EN VIVO

La Selección de Estados Unidos enfrentará este viernes 19 de junio a Australia correspondiente a la segunda fecha del Grupo D de la Copa del Mundo FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, uno de los anfitriones de la máxima cita del fútbol mundial, viene de imponerse por 4 a 1 ante Paraguay, por lo que buscará consolidar su buen inicio y sellar la clasificación a los 16avos de final.

"Son un equipo muy fuerte y creen firmemente en lo que hacen, pero tenemos que igualar esa concentración para poder competir con ellos", subrayó el entrenador argentino en conferencia de prensa.

Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino

La novena jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con los cruces entre Escocia vs. Marruecos y Brasil vs. Haití.

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Dónde ver Estados Unidos vs. Australia: transmisión EN VIVO

El partido entre Estados Unidos vs. Australia por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy viernes 19 de junio desde las 16 horas (hora Uruguay) en el estadio de Seattle.

Estados Unidos vs. Australia

  • Hora: 16 horas
  • Estadio: Seattle
  • Árbitro: Felix Zwayer
  • Transmisión EN VIVO: Dsports

Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy viernes 19 de junio y a qué hora?

  • 16:00 - Estados Unidos vs Australia - Grupo D (hora Uruguay)
  • 19:00 - Escocia vs Marruecos - Grupo C (hora Uruguay)
  • 22:00 - Brasil vs Haití - Grupo C (hora Uruguay)

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