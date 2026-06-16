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La alegría de Maximiliano Araújo por su gol ante Arabia Saudita en el Mundial 2026: "En ese momento se te vienen mil cosas a la cabeza"

"Creo que en el segundo tiempo mostramos otra cara, y es como tenemos que salir a jugar siempre", afirmó el autor del tanto del empate uruguayo

16 de junio de 2026 2:40 hs
El Observador | Joaquín Pisa en Miami

Por  Joaquín Pisa en Miami

Maximiliano Araújo celebra su gol ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

Maximiliano Araújo celebra su gol ante Arabia Saudita en el Mundial 2026

EFE

Maximiliano Araújo expresó su alegría por convertir el gol de la selección uruguaya ante Arabia Saudita, en el debut de la celeste en el Mundial 2026 con empate 1-1 , y en el que también fue su estreno en los mundiales.

En una entrevista realizada en la zona mixta del Hard Rock Stadium de Miami tras el partido, Araújo dijo que sintió "una felicidad tremenda" al anotar el tanto del empate uruguayo.

"En ese momento se te vienen mil cosas a la cabeza. Estaba mi familia allí, lo pude disfrutar. Ahora hay que seguir", agregó el extremo uruguayo.

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Araújo reconoció que el secreto de su tanto fue saber que el golero de Arabia. Mohammed Al-Owais, "daba mucho rebote", por lo que estaba a la espera de la pelota cuando Federico Viñas cabeceó antes del gol.

Minutos antes, en entrevista para los medios televisivos, el jugador del Sporting Lisboa aseguró que deberán ir "partido a partido", y saben que contra Cabo Verde deberán ganar el encuentro.

Consultado luego por Referí sobre qué cree que le faltó a Uruguay para llevarse el partido ante Arabia, explicó que tuvieron un mal primer tiempo y remarcó que "los debuts son difíciles", pero valoró cómo creció el equipo.

"Creo que en el segundo tiempo mostramos otra cara, y es como tenemos que salir a jugar siempre", concluyó.

La palabra de Maximiliano Araújo tras el empate entre la selección uruguaya y Arabia Saudita

La palabra de Maximiliano Araújo tras el empate entre la selección uruguaya y Arabia Saudita

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