La vez que José María Giménez, Guillermo Varela y De Arrascaeta le ganaron a España y lo eliminaron en un Mundial sub 20

Tres jugadores de la actual selección uruguaya que disputa el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá saben lo que es ganarle a España en una Copa del Mundo de la FIFA, pero en la categoría sub 20.

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Se trata de José María Giménez, Guillermo Varela y Giorgian De Arrascaeta , quienes formaron parte del plantel de la sub 20 que disputó el Mundial de Turquía 2011 bajo la dirección técnica de Juan Verzeri , actual ayudante técnico de Diego Aguirre en Peñarol

En aquel torneo, Uruguay y España se cruzaron en cuartos de final y en un partido durísimo, que se fue a alargue, ganó la celeste con gol de Felipe Avenatti en un tiro de esquina en el minuto 103.

La celeste jugó con Guillermo De Amores; Guillermo Varela (109’ Emiliano Velázquez), José María Giménez, Gastón Silva y Gianni Rodríguez; Leonardo Pais, Federico Gino (77’ Diego Rolan), Sebastián Cristóforo (99’ Felipe Avenatti) y Diego Laxalt; Giorgian de Arrascaeta y Nicolás López.

La selección uruguaya saldrá con el mismo once que ante Cabo Verde para enfrentar a España en su partido clave por el Mundial 2026

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En el banco de suplentes estuvieron también Mathías Cubero, Washington Aguerre, Maximiliano Amondarain, Jim Morrison Varela, Lucas Olaza, Gonzalo Bueno y Ruben Bentancourt.

Lopetegui tiene la presión de seguir los pasos de Zinedine Zidane. Getty Images

España, por su parte, era dirigida por Julen Lopetegui, quien en este Mundial 2026 estuvo al frente de la selección de Catar.

La roja aquel día jugó con Daniel Sotres (91’ Rubén Yánez); Javi Manquillo, Derik Osede, Israel Puerto y Juan Bernat; José Campaña (68’ Paco Alcácer) y Saúl Níguez; Joaquín Suso, Óliver Torres y Gerard Deulofeu (86’ Denis Suárez); y Jesé Rodríguez.

Las crónicas del partido señalaron que “la tan criticada selección sub 20 volvió a tapar miles de bocas” con su victoria, sin la posesión de España ni el jogo bonito de Brasil, y jugando a lo que debe jugar el fútbol uruguayo.

Tras superar a España, Uruguay le ganó por penales a Irak en semifinales y en la final perdió, también por penales, ante la Francia de Paul Pogba.