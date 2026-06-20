Túnez y Japón se enfrentan en el marco de la segunda jornada correspondiente al grupo F del Mundial 2026 en el Estadio BBVA, en México, y en donde ambos equipos buscarán su primer triunfo en esta Copa del Mundo para acomodarse en su zona. El encuentro empezará a las 01:00 de la madrugada.
Túnez vs Japón EN VIVO por el Mundial 2026: ambos buscan el primer triunfo para acomodarse en el grupo
Seguí EN VIVO el encuentro entre Túnez y Japón, por la segunda fecha correspondiente al grupo F del Mundial 2026