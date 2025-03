Brasil busca que la Amazonia sea clave en la lucha climática de la COP30

"Llevar por primera vez a la Amazonia el centro de la toma de decisiones climáticas a nivel mundial encierra una visión que combina realismo y esperanza", afirmó el diplomático Andre Correa do Lago , designado por Brasil para presidir la cumbre, durante su intervención en la Asamblea General de la ONU.

Para Correa do Lago, la región amazónica está emergiendo como un centro de soluciones climáticas, con un enfoque que abarca desde la bioeconomía innovadora hasta el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas en la gestión sostenible de los ecosistemas.

Prioridades climáticas de Brasil en la COP30

Brasil anunciará sus ejes estratégicos para la COP30 en los próximos días, pero Correa do Lago adelantó que estarán basados en:

Defensa del multilateralismo para enfrentar el cambio climático de manera conjunta.

para enfrentar el cambio climático de manera conjunta. Protección del legado institucional construido en décadas de negociaciones climáticas.

construido en décadas de negociaciones climáticas. Respeto a la ciencia como pilar de la toma de decisiones.

como pilar de la toma de decisiones. Aceleración de la implementación del Acuerdo de París, con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura a 1,5°C respecto a la era preindustrial.

Aunque evitó referirse directamente a la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, el diplomático brasileño advirtió que no se puede esperar otros cuatro años para actuar.

"El cambio climático ya no está contenido en la ciencia y el derecho internacional. La adaptación ya no es una opción", enfatizó Correa do Lago.

Participación pública y enfoque integral

El representante de Brasil subrayó la importancia de una fuerte participación pública en la lucha climática y la necesidad de integrar estrategias de acción en distintos frentes, como el cambio climático, la biodiversidad, la desertificación y los objetivos de desarrollo sostenible.

La COP30 en Belém representa una oportunidad clave para que Brasil impulse una agenda climática basada en soluciones amazónicas y en la cooperación internacional, en un momento en que el mundo enfrenta crecientes desafíos ambientales.