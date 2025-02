Chile no reconoce a Edmundo González y deja abierta la puerta a retomar relaciones con Caracas

¿Por qué Chile no reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela?

El gobierno de Gabriel Boric mantUVo una postura crítica hacia la administración de Nicolás Maduro, pero optÓ por no respaldar oficialmente a González Urrutia. Según el ministro Gajardo, desconocer la legitimidad de las elecciones venezolanas no significa necesariamente reconocer a la oposición como vencedora. Esta decisión busca mantener una posición diplomática que no implique un alineamiento automático con ningún sector.