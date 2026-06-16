Cómo son los camiones militares Unimog que adquirió un país de Sudamérica para modernizar su Ejército

Argentina avanza con una de las mayores renovaciones de su sistema logístico militar de las últimas décadas. El Ejército adquirió 400 nuevos camiones tácticos Mercedes-Benz Unimog U4000 , vehículos todoterreno diseñados para operar en las condiciones más exigentes y que reemplazarán parte de la flota que lleva más de 40 años en servicio.

La operación, valuada en cerca de 88 millones de dólares, forma parte de un plan de actualización que contempla la incorporación de hasta 1.000 unidades en distintas etapas. La compra incluye los vehículos, repuestos, herramientas de diagnóstico, capacitación de conductores y asistencia para tareas de mantenimiento.

Los Mercedes-Benz Unimog U4000 son camiones tácticos 4x4 desarrollados para desempeñarse en terrenos donde otros vehículos de carga tienen dificultades para operar. Están equipados con tracción integral permanente, diferenciales bloqueables y ejes pórticos que aumentan la distancia al suelo y mejoran su capacidad para superar obstáculos naturales.

Tránsito en el oeste está "normalizado" luego de la manifestación de los transportistas, informó Policía Caminera

Además, cuentan con un chasis flexible y un sistema de suspensión especialmente diseñado para desplazarse por caminos de montaña, barro, arena, nieve o sectores inundados. Estas características los convierten en vehículos multipropósito aptos para operaciones militares, tareas de apoyo logístico y asistencia en situaciones de emergencia o desastres naturales.

La nueva flota permitirá mejorar la capacidad de transporte de personal, equipamiento y suministros hacia distintas unidades militares distribuidas en el país. También facilitará el despliegue en regiones de difícil acceso, un aspecto considerado estratégico debido a la extensión territorial y la diversidad geográfica de la Argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fuerzas Armadas Argentinas (@fuerzasarmadas.arg)

La adquisición de los Unimog U4000 representa un nuevo paso en un programa de renovación que comenzó en 2025 con la compra inicial de 48 unidades, posteriormente ampliada con un nuevo lote de vehículos. La incorporación de 400 camiones marca la fase más importante del proyecto y constituye una de las mayores inversiones en logística terrestre realizadas por el Ejército en los últimos 45 años.

El objetivo oficial es reemplazar progresivamente los vehículos de campaña más antiguos y dotar a la fuerza de medios de transporte con mejores prestaciones, mayor confiabilidad mecánica y menores requerimientos de mantenimiento.