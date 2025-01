De Auschwitz a TikTok, los jóvenes se sumergen en la memoria del Holocausto

"Tenía una idea fija: No puedo morir con 15 años" , cuenta la superviviente francesa Esther Senot a un grupo de adolescentes de visita en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau , un relato en primera persona que pronto ya no será posible.

"Tenía una idea fija: No puedo morir con 15 años", subraya, recordando que se encontró en el campo con su hermana de 17 años tan demacrada, que ni la reconoció. "Me dijo: 'No iré mucho más lejos. Tú eres joven, prométeme que si vuelves, contarás lo ocurrido, para que la Historia no nos olvide".