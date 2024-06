Exalcalde de Río de Janeiro entró a una sesión virtual del ayuntamiento sentado en el wáter

"Perfectamente", respondió Maia y cambió el ángulo de la imagen para que ya no se viera la mitad inferior de su cuerpo.

O Globo señala que el vídeo de la sesión no está disponible en el canal de YouTube de la cámara, a diferencia de otros contenidos similares.

El ayuntamiento contacto al respecto todavía no hizo comentarios. El propio Maia negó en primer lugar haber aparecido durante un momento íntimo: "No es cierto". Repitió "no tengo idea" cuando le preguntaron por el contexto de la imagen que se hizo viral.

Sin embargo, desde la prensa del exalcalde difundieron una nota donde decía que él sufrió una "indisposición repentina", pero que "permaneció en la sesión".

"El concejal estaba presente en el pleno, como en todos, y de repente se sintió mal, pero permaneció en la sesión. El repentino malestar acabó perjudicando su percepción de la cámara abierta, sólo se centró en mantener la atención en el trabajo", dice el texto.

Según consignó Infobae, Maia fue Secretario de Hacienda del Municipio de Río de Janeiro (1983-1986) cuando gestionó las finanzas durante la administración de Saturnino Braga.

Luego fue electo diputado federal (1987-1988) y participó en la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1988.

Fue alcalde de Río de Janeiro durante tres períodos –de 1993 a 1996 y de 2001 a 2008–. Actualmente es concejal de la ciudad.

Varios medios de la región recogieron el video que se hizo viral. Por ejemplo, Direto Do Miolo: