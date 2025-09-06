Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
cielo claro
Domingo:
Mín 
Máx  13°

Siguenos en:

/ Mundo / ACCIDENTE

Hipopótamo vuelca embarcación en Costa de Marfil y hay 11 personas desaparecidas

El hipopótamo es la especie que aparece con mayor frecuencia en reportes de incidentes con humanos que resultan en muertes o lesiones en ese país.

6 de septiembre 2025 - 11:40hs
0000359477.webp

Once personas están desaparecidas en el suroeste de Costa de Marfil por un hipopótamo que hizo volcar una piragua en el río Sassandra, declaró el sábado la ministra de Solidaridad del país.

"Con profunda tristeza hemos tomado conocimiento de la desaparición de 11 personas, entre ellas mujeres, niñas y un bebé, tras el vuelco de una embarcación causado por un hipopótamo", afirmó la ministra, Myss Belmonde Dogo, en una publicación en su página de Facebook.

Según Dogo, el incidente ocurrió el viernes a primera hora de la mañana en la localidad de Buyo, en el suroeste del país, y tres personas sobrevivieron.

Más noticias
El acuerdo UE y Mercosur
ACUERDO

Acuerdo entre Mercosur y Unión Europea incrementaría hasta un 40% las exportaciones europeas

Un agente de la policía lusa se ha convertido en el protagonista de un conmovedor rescate.
PORTUGAL

El niño de 3 años que fue rescatado del accidente del funicular de Lisboa en el que murieron 16 personas

"Las búsquedas continúan con la esperanza de encontrar a las víctimas desaparecidas", agregó Dogo.

De acuerdo con un estudio realizado en 2022 por académicos marfileños, el hipopótamo es la especie que aparece con mayor frecuencia en reportes de incidentes con humanos que resultan en muertes o lesiones en ese país.

Su población se calcula en unos 500 individuos, repartidos en varios ríos del sur del país, entre ellos el Sassandra y el Bandama.

AFP

Temas:

hipopótamo

Seguí leyendo

Las más leídas

Andrés Morosini, el padre que secuestró y mató a sus hijos
SORIANO

Los cuerpos de Andrés Morosini y sus hijos aparecieron sin golpes y el auto impactó en el fondo del arroyo por la corriente

La exvedette Yessy López
CRÓNICA

El pedido de disculpas que no llegó y la salida a los gritos del Pato Celeste: así fue la audiencia por la denuncia de Yessy López a Esteban Queimada

A la izquierda el logo que tuvo la comuna durante el mandato de Carolina Cosse y a la derecha el que estrenó Mario Bergara
INTENDENCIA

Del verde de Cosse al azul de Bergara: Intendencia de Montevideo cambió su color pensando en las personas con "discapacidades visuales"

Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano
SORIANO

La Policía logró sacar el auto de Andrés Morosini, el hombre que se tiró a un arroyo junto a sus dos hijos, tras secuestrarlos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos