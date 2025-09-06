Dólar
Cristiano Ronaldo convirtió un doblete en Portugal ante Armenia: ¿cuántos goles le faltan para llegar a 1.000?

Cristiano Ronaldo sigue a paso firme hacia el millar de goles y este sábado le anotó dos a Armenia

6 de septiembre 2025 - 17:08hs
Cristiano Ronaldo Portugal
FOTO: AFP

Cristiano Ronaldo aceleró hacia los históricos 1000 goles con un doblete en la selección de Portugal ante Armenia igual que Joao Félix, que también hizo dos, en la goleada ante Armenia, en el inicio de ambos equipos en la fase de clasificación para el Mundial 2026.

El cómodo triunfo luso, favorito del Grupo F que completan Hungría e Irlanda, alargó la cosecha anotadora de su astro, Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años acumula ya 942 dianas oficiales. Solo 58 le separan del registro legendario de los 1000.

Sobresalió Ronaldo y Joao Felix. Ambos compañeros en el Al Nassr de Arabia Saudí.

Así fue el primer gol de Cristiano a los 20 minutos:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964364814186111051&partner=&hide_thread=false

Así fue el segundo, un golazo, de Cristiano en el inicio del segundo tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1964376129453670544&partner=&hide_thread=false
Cristiano Ronaldo

