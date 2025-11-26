Dólar
CLIMA

La Niña alcanza su máxima intensidad en el Pacífico y sus efectos se sienten en América del Sur, según Metsul

La temperatura promedio actual durante un episodio de La Niña intensa es más alta que en eventos similares en décadas anteriores

26 de noviembre 2025 - 10:24hs
lanina2511a.jpg

El fenómeno de La Niña, que se mantiene activo en el Océano Pacífico ecuatorial, alcanzó su máxima intensidad en los últimos días, según el último boletín de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos compartido por el organismo meteorológico brasileño Metsul. La anomalía de la temperatura superficial del mar en la región Niño 3.4 del Pacífico Ecuatorial Centro-Oriental se encuentra actualmente en -0,8 °C, un valor que clasifica como un fenómeno de La Niña débil.

En el extremo oriental del Pacífico, cerca de las costas de Perú y Ecuador, la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región Niño 1+2 fue de -0,5 °C. Esta área del océano influye directamente sobre las precipitaciones en Río Grande do Sul, Brasil, y un enfriamiento en esta zona puede reducir las lluvias en ese estado, lo que afecta particularmente a la agricultura.

El pronóstico a corto plazo indica que este evento de La Niña será breve y moderado. Según las proyecciones de la Universidad de Columbia, existe un 67% de probabilidad de que el fenómeno persista hasta el verano, con una probabilidad del 33% de condiciones neutras y un 0% de El Niño para el trimestre de noviembre a febrero. En el trimestre de verano (diciembre-febrero), las probabilidades de La Niña disminuyen al 53%, mientras que las condiciones neutrales aumentan al 46%.

Impacto de La Niña en la región

La Niña tiene un impacto significativo en el clima global, especialmente en América del Sur. El riesgo de olas de calor y temperaturas extremas aumenta, especialmente durante el verano, a medida que las sequías empeoran.

A nivel global, La Niña tiende a reducir las temperaturas del planeta, contribuyendo a un enfriamiento temporal. Sin embargo, debido al calentamiento global, la temperatura promedio actual durante un episodio de La Niña intensa es más alta que en eventos similares en décadas anteriores.

